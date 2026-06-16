Kiirnuudlitest alguse saanud salmonelloosipuhang jõudis Eestisse

Euroopas kogub hoogu salmonelloosipuhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest ja levib ennekõike laste seas.

Kui tavaliselt nakatutakse salmonelloosi kas koogelmoogelit või kehvasti kuumutatud kanaliha süües, siis nüüd on 11 Euroopa riigis pea 90 inimest nakatunud kiirnuudleid süües. Puhang on jõudnud ka Eestisse.

"Praegu on kindlalt teada viis haigusjuhtu, kellel on tekitaja Salmonella Stanley, see on täpselt seesama bakter. Meil on veel uurimisel kuus proovi. Selle konkreetse puhanguga on meil seotud noored, lapsed, mediaanvanus on 10 aastat," lausus terviseameti nakkushaiguste osakonna teenuse juht Juta Varjas.

Varjase sõnul pole Eestis varem seda salmonelloositüve registreeritud, ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües.

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) sai haigust põhjustavatest nuudlitest teada terviseametilt, mitte üle-euroopalisest kiirteavitussüsteemist RASV.

"Need partiid, mille kohta üleeuroopaliselt anti infot, ei olnud Eestis müügil hetkel. (Teadmine tuli) terviseameti info kaudu, sest need (partiid), mis olid Eestis müügil, nende kohta RASV infot ei andnud," ütles PTA teadmusteenuse peaspetsialist Silvia Laiv-Mumma.

Tänaseks on analüüsitud kahe erineva partii kolme toodet ja kahes neist olid haigustekitajad. Praegu tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusel ei kutsu nad ühtegi partiid müügilt tagasi enne, kui pole saastumine laboris kinnitatud.

"Tootja asub väljas pool Euroopa Liitu. Seega info kindlasti läbi tarnijate ja tema koostööpartnerite temani jõuab. Ja eelduslikult ta peaks võtma kõik meetmed kasutusele. et kõrvaldada saastumine ja tooted ohutuks muuta," lausus Laiv-Mumma.

Rimi müügijuhi Jelena Litvinovitši sõnul tuleb toiduainete tagasikutsumisi ikka aeg-ajalt ette, aga mitte nii ulatuslikult.

"Aasta alguses oli imikupiimasegude juhtum, mis oli ka üle Euroopa, igal pool oli tagasikutsumine. Ja nüüd on need kiirnuudlid. Eks pool aastat on möödas. Tegelikult selliseid massilisi (tagasikutsumisi) ei ole väga tihti," ütles Litvinovitš.

Kuna salmonelloos hävib 70–75 kraadi juures, siis peaks haigusetekitaja hävima, kui nuudleid õpetuse järgi süüa. Terviseameti andmetel on tõbiseid neid kuivalt krõbistanud.