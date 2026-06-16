Infortar avas Halingal Eesti suurima biogaasijaama

Halinga piimafarm on Eesti üks suuremaid piimatootjaid, milles Infortar omandas enamusosaluse kaks aastat tagasi. Rohegaasijaama ehitus läks maksma 15 miljonit eurot.

"Toodetakse 50 gigavatt-tundi aastas. See on umbes poolteist-kaks protsenti Eesti gaasi tarbimisest. Aga meie jaoks on oluline see, et Infortari grupis on neli biogaasijaama, me toodame kokku umbes 0,2 teravatt-tundi. Kui rääkida biogaasi vajadusest või tähtsusest, siis meil on juhitavat energiat vaja. Eestis on gaasi tarbimine ligikaudu kolm teravatt-tundi ja kui me vaatame biogaasitootjaid Eestis kokku, siis selle aasta lõpuks peaksid Eesti biogaasitootjad tootma umbes 0,5 teravatt-tundi biogaasi. See on 15 kuni 16 protsenti Eesti vajadusest," rääkis Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt.

"Kogu see sõnnik, mis siiamaani oli väärtustamata, siis sellest toodame nüüd biogaasi. Biogaasi, mis on lisandväärtus lehmapidamisele või loomapidamisele. Alati on karja suurendamise põhiprobleemiks sõnnik ja kuna sõnnikul on selle biogaasijaama näol lahendus olemas, siis me siit saame edasi minna loomade arvu suurendamisega," lausus Halinga piimafarmi juht Raul Peetson.