Konkurentsiamet soovitab kütusemüüjatel kütusehindu mitte kommenteerida

Konkurentsiamet soovitab kütusemüüjatel avalikult mitte kommenteerida kütusehindu või võimalikke hinnamuutusi. Amet märkis, et sellega ei piirata ettevõtjate avalikku suhtlust.

Konkurentsiamet saatis kütusemüüjatele soovituse, milles juhib tähelepanu avalikus suhtluses antavate hinnasignaalide konkurentsiõiguslikele riskidele, et ennetada olukordi, kus ettevõtjate avalikud kommentaarid kütusehindade või tulevaste hinnamuutuste kohta võivad vähendada turuosaliste ärilist ebakindlust ja mõjutada konkurentsi ning tuua kaasa rikkumisi.

"Soovitusega ei piirata ettevõtjate avalikku suhtlust, vaid juhitakse tähelepanu olukordadele, kus kommentaarid võivad anda konkurentidele signaale tulevaste hinnamuutuste või strateegia kohta," ütles konkurentsikaitse teenuse juht Eugen Elison Kask. "Konkurents toimib paremini siis, kui ettevõtjad kujundavad oma hinnapoliitika iseseisvalt ega tugine konkurentide vihjetele või ootustele."

Konkurentsiamet märkis pressiteates, et viimasel ajal on sagenenud kütusemüüjate avalikud kommentaarid ja teadaanded kütuseturu kohta. Ühtlasi on kasvanud avalikkuse ja turuosaliste huvi kütusehindade kujunemise ning seda käsitlevate avalike sõnumite sisu vastu.

Ameti sõnul toimib konkurents tõhusalt eelkõige siis, kui ettevõtjad teevad oma otsuseid sõltumatult ja neil ei ole teavet konkurentide tulevaste kavatsuste kohta. Avalikud vihjed hinnamuutustele või turustrateegiatele võivad aga konkurentidele suuniseid anda ning vähendada nende ebakindlust tulevase turukäitumise osas, märgiti pressiteates.

"Seega kutsub konkurentsiamet ettevõtjaid üles hoiduma avalikest hinnasõnumitest, mis võivad vähendada konkurentsi toimimiseks vajalikku ebakindlust," lisati teates.