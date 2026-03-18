Vaht: ameti hinnang kõrgetele kütusehindadele võis tugineda valele andmestikule

Foto: Priit Mürk/ERR
Terminali juhatuse liikme Alan Vahti sõnul võis konkurentsiameti hinnang, et Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides, tugineda valele andmestikule. Ta ütles ka, et ei usu Alexela Grupi omaniku Heiti Hääle prognoosi, et neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro.

Konkurentsiameti juhi Evelin Pärn-Lee tõi esmaspäeval riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil välja, et kui vaadata hinnagraafikuid, mis peegeldavad kütuse hinda ilma maksudeta, oli pärast sõja algust Ukrainas Eesti hinnapiir väga pikalt väga palju kõrgem kui Lätis, Leedus või Poolas.

Terminali juhatuse liige Alan Vaht ütles kolmapäeval Raadio 2-s, et osales ka ise sel komisjoni istungil ja tegi pärast ootamatu avastuse, kui hakkas lähemalt uurima konkurentsiameti juhi jooniseid.

"Sellelt graafikult paistis silma, et Eestis on kütusehinnad tanklates ilma maksudeta olnud alates 2022. aastast kõvasti kõrgemal kui Lätis ja Leedus. Mind hakkas kummitama, kuidas see võimalik on."

Vaht rääkis, et konkurentsiamet toetus analüüsis Euroopa Komisjoni kogutavale hinna andmestikule Oil Bulletin.

"Vaatasin nende numbrite taha ja ennäe imet – sealt tabelist vaatasid vastu valed aktsiisimäärad ehk maha oli võetud väiksem aktsiisimäär. Tasub teha avalik pöördumine majandusministeeriumile, et kuidas on see võimalik. Selle põhjal tehakse väga põhjapanevaid järeldusi ja need (kõrgemad hinnad ilma maksudeta – toim) tekitavad ka tarbijates emotsiooni."

Vaht rääkis, et tal on olemas täpne andmete ajalugu 2022. aastast ja kui sellelt võtta maha korrektsed aktsiisimäärad, siis tulemus on, et meie tanklate hinnad olid madalamad kui graafikus kirjas.

Tema sõnul ei maksa kritiseerida juhtunu pärast konkurentsiametit, vaid tuhka peaks pähe raputama rahandus- või majandusministeerium.

ERR on palunud konkurentsiameti kommentaari Vahti väidetele.

Vaht kommenteeris ka Alexela Grupi omaniku Heiti Hääle sõnu ETV saates "Impulss", et neljapäeval tõuseb Eesti tanklates kütuse hind üle kahe euro.

"Saab näha, aga mina seda väga hästi ei usu. Tegelikult oleks pidanud maailmaturu hinna järgi tankla hind olema diislikütusele üle kahe euro liitrist juba 9. või 10. märtsil Eesti turukonkurents on lihtsalt selline. Meil oma hinnasõda ja see hoiab hindu tagasi. Seega mina ei usu, et me sel nädalal näeme hinda üle kahe euro. Lihtsalt konkurents hoiab hinnad all."

Allikas: Raadio 2

