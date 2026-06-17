Otse kell 14: riigikogus ootab vastuvõtmist 26 seadust

Riigikogul tuleb taas valmis olla öösse venivaks istungiks, kuna vastuvõtmist ootab 26 seaduseelnõu, lisaks on kolmapäevase istungi päevakorras kahe eelnõu teine lugemine ja ühe eelnõu esimene lugemine. Riigikogu kevadistungjärgu eelviimast istungit saab algusega kell 14 jälgida ERR-i portaalis otsepildis.

Muu hulgas tuleb kolmandale lugemisele mitu kohtumenetlust puudutavat eelnõu; valitsuse algatatud tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu, millega luuakse õigusraamistik rahumeelse tuumaenergia tootmiseks ja kasutamiseks Eestis; ehitusseadustiku muudatused, mille eesmärk on ajakohastada ehitusõigust; ERR-i nõukogu puudutavad muudatused ja liiklusseaduse muudatus, mille kohaselt tuleb kiiruskaamerate ette paigaldada osutusmärk.

Täpsema ülevaate istungi päevakorrast saab riigikogu kodulehelt.