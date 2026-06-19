X!

Lastelaagrite käibemaksuvabastus jõustub alles poolest suvest

Eesti
Lastelaager Tori hobusekasvanduses.
Lastelaager Tori hobusekasvanduses. Autor/allikas: ERR
Eesti

Lastelaagrite korraldajate poolt pikalt oodatud seadusemuudatus, mis taastaks olukorra, kus laagrite hinnale käibemaks ei lisandu, võeti sel nädalal vastu, kuid seadus jõustub alles juulist. Juunis laagris käinud lapsed osalustasus sisaldunud käibemaksu tagasi ei saa.

Kuigi juba märtsis ütles peaminister Kristen Michal (RE), et lastelaagrite täiendavat maksustamist ei tule, võttis seadusemuudatuse tegemine nii pikalt aega, et juunikuiste laagrite eest peavad lapsevanemad tasuma ka käibemaksu.

Ka haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles märtsis toimunud pressikonverentsil, et seni on olnud praktika, et lapsevanema makstud lastelaagri tasu ei ole maksustatud. "Kui seda maksustada, teeb see olukorra lapsevanematele keerulisemaks. Laagrid muutuvad kallimaks. HTM kuidagi ei toeta laagrite maksustamist," rääkis Kallas.

Samu seisukohti kordasid nii Michal kui ka Kallas valitsuse pressikonverentsil mai keskel.

Riigikogu jõudis seadusemuudatuse vastuvõtmiseni 10. juunil. See tähendab, et seadusemuudatus pole veel jõudnud jõustuda.

"15. juunil kuulutas president seadusemuudatuse välja. Reedese seisuga pole see veel Riigi Teatajas ilmunud, tõenäoliselt jõuab ta ilmuda järgmise nädala lõpuks, mis tähendab, et seadus jõustub juuli esimesel nädalal," ütles riigikogu pressiesindaja Merilin Kruuse.

Seadusemuudatuse sisu samuti segane

"Muudatusega seadustati olukord, mis meie arvates oleks pidanud nagunii kehtima," ütles laagrikorraldajate liidu esindaja Kaur Kötsi, kes on pikalt laagrite maksustamise vastast võitlust vedanud.

"See tähendab, et laagrid, mis tegutsevad noorsootöö seaduse alusel ja osutavad vanas mõistes tervistavat ja arendavat puhkusteenust, nüüd siis eraldi käsitatuna mitteformaalset õppetegevust, peaksid olema käibemaksuvabad. Käibemaksuseadust me ju ei muutnud, nii et praegu rõhutab sätestatud erand ikkagi seda, et tegevus peab olema osutatud mitteärilistel eesmärkidel," selgitas Kötsi.

Kötsi tunnistas, et seadusemuudatusega on siiski ka omajagu segadust, et kuidas hinnata, kas laagri eesmärk on äriline või mitteäriline.

"Meie loogika on see, et kõik MTÜ-d, mis juba oma põhialuste järgi tegutsevad mittetulunduslikul eesmärgil, peaksid sinna alla kuuluma. Maksuamet ütleb aga, et see ei ole alati nii mustvalge. Nemad on öelnud, et laagrid pöörduksid vajadusel nende poole, et konkreetset teenust või laagrit hinnata, aga laias laastus võib öelda, et laagrit korraldavad MTÜ-d peaksid nüüd seaduslikult olema käibemaksuvabad," sõnas Kötsi.

Kötsi loodab, et laagrikorraldajad ja maksuamet jõuavad koos selgemate juhiste vormistamiseni.

"Ei ole päris realistlik, et kõik Eesti ligi sadakond laagrikorraldajat, kes tegutsevad noorsootöö seaduse alusel, hakkavad iga laagrivahetuse puhul maksuametiga konsulteerima, kas see laager võiks sobituda käibemaksuerandi alla või mitte," sõnas ta.

Juunis tuleb maksta laagri eest ka käibemaksu

Kuigi valitsuse liikmed lubasid käibemaksusegaduse ära klaarida juba enne suve, on koolid lõppenud, ja eriti väiksemad lapsed külastavad juba lastelaagreid.

Lapsevanem Jekaterina registreeris oma lapse suveks kahte lastelaagrisse. Tervisemuuseumi kahepäevane linnalaager maksis 85 eurot, millest üle 16 euro oli käibemaks. Teine linnalaager, mis räägib inseneeriast, maksis 250 eurot, sellest 50 eurot oli käibemaks.

"Olin üllatunud, kui nägin, et vaid kahepäevane linnalaager maksab 85 eurot. Asjasse süvenedes nägin, et 16 eurot sellest tasust moodustas käibemaks. Seegi üllatas mind, sest mäletasin kevadist valitsuse lubadust suveks olukorrale lahendus leida. Pidin siiski olukorraga leppima, sest kui vanemad töötavad, ei peaks algklassilaps hommikust õhtuni üksi kodus olema. Registreerisin lapse veel teisegi laagrisse, inseneeriast, mis maksis 250 eurot, sealhulgas 50 eurot käibemaks. Kokku olen niisiis maksnud riigile 70 eurot käibemaksu, et saaksin koolivaheajal tööl käia, et laps õpiks muuseumikeskkonnas tervise kohta ja töötoas inseneeriat ning et ise saaksin riigile makse maksta," sõnas Jekaterina.

Kaur Kötsi hinnangul seadusemuudatuse jõustudes nende laagrite eest käibemaksu tasuma ei peaks. Tagasiulatuvat mõju muudatusel aga ei ole.

"Raha tagasi laagri eest juba käibemaksu maksnud lapsevanemad ei saa. Nii see kahetsusväärselt on ja see ongi hästi tobe olukord," sõnas Kötsi.

Oktoobriks tuli avalikuks, et maksu- ja tolliamet plaanib käibemaksuga maksustama hakata laste- ja noortelaagrite korraldamist, sest rahandusministeeriumi hinnangul pole noortelaagri ja projektilaagri teenus maksuvaba koolitusteenus ega sotsiaalteenus ning teenust tuleb maksustada üldise korra kohaselt.

Seni olid laagrikorraldajad olnud üldjuhul käibemaksu tasumisest vabastatud.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:35

Pildid: Draakoni galeriis avati Riina Varoli isikunäitus "Ülemvool"

13:22

Rajas noorsooteatri suvelavastusest: seal loodud ruume tavateatris ei kohta

13:22

Lastelaagrite käibemaksuvabastus jõustub alles poolest suvest

12:51

Tänak Rally Estonial ei osale: üsna kiirelt sai selgeks, et võimalusi pole

12:51

Zelenski: Ukrainal on tegelikult NATO teine armee Uuendatud

12:41

Korruptsioonivastane erikomisjon tahab seada ametnike pöörduksele piiri

12:20

Raadiouudised (19.06.2026 12:00:00)

12:19

Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

12:16

Saks: initsiatiiv sõjas hakkab Ukraina poole kalduma

12:05

Keelesäuts. Kumb on armsam: õudselt armas või nii armas?

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.06

Sõja 1576. päev: Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

18.06

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

18.06

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

11:58

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid Uuendatud

07:09

Macron ja Merz ründasid EL-i seisukohta kõneluste osas Putiniga Uuendatud

11:43

Vjatšeslav Leedo peab reaalselt vangi minema Uuendatud

18.06

Eksperdid: kütusekriis Venemaal läheb aina hullemaks

18.06

Kallas: Reformierakond ei ole enam minu erakond

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

18.06

Kallas ERR-ile: Iisraeli välisministri sõnavõtt tuli mulle üllatusena

ilmateade

SPORT

12:51

Tänak Rally Estonial ei osale: üsna kiirelt sai selgeks, et võimalusi pole

12:19

Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

11:11

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

10:41

Ilm segas golfi USA lahtiste avapäeval kaarte, juhib Clark

loe: kultuur

13:35

Pildid: Draakoni galeriis avati Riina Varoli isikunäitus "Ülemvool"

12:05

Keelesäuts. Kumb on armsam: õudselt armas või nii armas?

11:49

Galerii: rahvusooper Estonias jagati 120. hooaja kolleegipreemiaid

11:22

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus paneb kivid kõnelema

loe: eeter

13:22

Rajas noorsooteatri suvelavastusest: seal loodud ruume tavateatris ei kohta

10:29

Metsas aitavad näljaseid tuttavad juured ja turbasambla-pott

09:18

Ursel Tilk Rapla väikelinnateatrist: mõtlesime õllejoomise asemel midagi targemat ka teha

18.06

"Terevisioon" paneb hooajale punkti Raplas

Raadiouudised

09:15

Raadiouudised (19.06.2026 09:00:00)

18.06

Järva-Jaani pood kerkib osaliselt vanale kalmistule

18.06

Tuumajaama rajamisest huvitatud arendaja loodab Eestis tuumajaama valmis saada 10 aasta pärast

18.06

Päevakaja (18.06.2026 18:00:00)

18.06

Estonia teatriga seotud komisjon soovib teatri ruumivajaduste analüüsi

18.06

Paljud Tartu põhikoolilõpetajad püsivad gümnaasiumikoha ootel

18.06

Raadiouudised (18.06.2026 15:00:00)

18.06

USA ja Iraan sõlmisid esialgse kokkuleppe relvarahu jätkumise osas

18.06

Ilm läheb soojemaks

18.06

Brüsselis kohtuvad NATO kaitseministrid ja Euroopa Liidu riigijuhid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo