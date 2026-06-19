Lastelaagrite käibemaksuvabastus jõustub alles poolest suvest

Lastelaagrite korraldajate poolt pikalt oodatud seadusemuudatus, mis taastaks olukorra, kus laagrite hinnale käibemaks ei lisandu, võeti sel nädalal vastu, kuid seadus jõustub alles juulist. Juunis laagris käinud lapsed osalustasus sisaldunud käibemaksu tagasi ei saa.

Kuigi juba märtsis ütles peaminister Kristen Michal (RE), et lastelaagrite täiendavat maksustamist ei tule, võttis seadusemuudatuse tegemine nii pikalt aega, et juunikuiste laagrite eest peavad lapsevanemad tasuma ka käibemaksu.

Ka haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles märtsis toimunud pressikonverentsil, et seni on olnud praktika, et lapsevanema makstud lastelaagri tasu ei ole maksustatud. "Kui seda maksustada, teeb see olukorra lapsevanematele keerulisemaks. Laagrid muutuvad kallimaks. HTM kuidagi ei toeta laagrite maksustamist," rääkis Kallas.

Samu seisukohti kordasid nii Michal kui ka Kallas valitsuse pressikonverentsil mai keskel.

Riigikogu jõudis seadusemuudatuse vastuvõtmiseni 10. juunil. See tähendab, et seadusemuudatus pole veel jõudnud jõustuda.

"15. juunil kuulutas president seadusemuudatuse välja. Reedese seisuga pole see veel Riigi Teatajas ilmunud, tõenäoliselt jõuab ta ilmuda järgmise nädala lõpuks, mis tähendab, et seadus jõustub juuli esimesel nädalal," ütles riigikogu pressiesindaja Merilin Kruuse.

Seadusemuudatuse sisu samuti segane

"Muudatusega seadustati olukord, mis meie arvates oleks pidanud nagunii kehtima," ütles laagrikorraldajate liidu esindaja Kaur Kötsi, kes on pikalt laagrite maksustamise vastast võitlust vedanud.

"See tähendab, et laagrid, mis tegutsevad noorsootöö seaduse alusel ja osutavad vanas mõistes tervistavat ja arendavat puhkusteenust, nüüd siis eraldi käsitatuna mitteformaalset õppetegevust, peaksid olema käibemaksuvabad. Käibemaksuseadust me ju ei muutnud, nii et praegu rõhutab sätestatud erand ikkagi seda, et tegevus peab olema osutatud mitteärilistel eesmärkidel," selgitas Kötsi.

Kötsi tunnistas, et seadusemuudatusega on siiski ka omajagu segadust, et kuidas hinnata, kas laagri eesmärk on äriline või mitteäriline.

"Meie loogika on see, et kõik MTÜ-d, mis juba oma põhialuste järgi tegutsevad mittetulunduslikul eesmärgil, peaksid sinna alla kuuluma. Maksuamet ütleb aga, et see ei ole alati nii mustvalge. Nemad on öelnud, et laagrid pöörduksid vajadusel nende poole, et konkreetset teenust või laagrit hinnata, aga laias laastus võib öelda, et laagrit korraldavad MTÜ-d peaksid nüüd seaduslikult olema käibemaksuvabad," sõnas Kötsi.

Kötsi loodab, et laagrikorraldajad ja maksuamet jõuavad koos selgemate juhiste vormistamiseni.

"Ei ole päris realistlik, et kõik Eesti ligi sadakond laagrikorraldajat, kes tegutsevad noorsootöö seaduse alusel, hakkavad iga laagrivahetuse puhul maksuametiga konsulteerima, kas see laager võiks sobituda käibemaksuerandi alla või mitte," sõnas ta.

Juunis tuleb maksta laagri eest ka käibemaksu

Kuigi valitsuse liikmed lubasid käibemaksusegaduse ära klaarida juba enne suve, on koolid lõppenud, ja eriti väiksemad lapsed külastavad juba lastelaagreid.

Lapsevanem Jekaterina registreeris oma lapse suveks kahte lastelaagrisse. Tervisemuuseumi kahepäevane linnalaager maksis 85 eurot, millest üle 16 euro oli käibemaks. Teine linnalaager, mis räägib inseneeriast, maksis 250 eurot, sellest 50 eurot oli käibemaks.

"Olin üllatunud, kui nägin, et vaid kahepäevane linnalaager maksab 85 eurot. Asjasse süvenedes nägin, et 16 eurot sellest tasust moodustas käibemaks. Seegi üllatas mind, sest mäletasin kevadist valitsuse lubadust suveks olukorrale lahendus leida. Pidin siiski olukorraga leppima, sest kui vanemad töötavad, ei peaks algklassilaps hommikust õhtuni üksi kodus olema. Registreerisin lapse veel teisegi laagrisse, inseneeriast, mis maksis 250 eurot, sealhulgas 50 eurot käibemaks. Kokku olen niisiis maksnud riigile 70 eurot käibemaksu, et saaksin koolivaheajal tööl käia, et laps õpiks muuseumikeskkonnas tervise kohta ja töötoas inseneeriat ning et ise saaksin riigile makse maksta," sõnas Jekaterina.

Kaur Kötsi hinnangul seadusemuudatuse jõustudes nende laagrite eest käibemaksu tasuma ei peaks. Tagasiulatuvat mõju muudatusel aga ei ole.

"Raha tagasi laagri eest juba käibemaksu maksnud lapsevanemad ei saa. Nii see kahetsusväärselt on ja see ongi hästi tobe olukord," sõnas Kötsi.

Oktoobriks tuli avalikuks, et maksu- ja tolliamet plaanib käibemaksuga maksustama hakata laste- ja noortelaagrite korraldamist, sest rahandusministeeriumi hinnangul pole noortelaagri ja projektilaagri teenus maksuvaba koolitusteenus ega sotsiaalteenus ning teenust tuleb maksustada üldise korra kohaselt.

Seni olid laagrikorraldajad olnud üldjuhul käibemaksu tasumisest vabastatud.