Soome kohus mõistis narkojõuku kuulunud eestlased aastateks vangi

Soome kohus mõistis 27 inimest süüdi ulatuslikus narkokuriteos. Süüdimõistetute seas on ka mitmeid eestlasi, kirjutab Yle.

Ida-Uusimaa maakohus langetas neljapäeval otsuse erakordselt mahukas raskete narkokuritegude kriminaalasjas. Enamikule süüdimõistetutele määras kohus reaalsed vanglakaristused. Osa kohtualuseid mõisteti süüdi ka vägivallakuritegudes, suures ulatuses toime pandud rahapesus, salakaubaveos ja tulirelvakuritegudes.

Vaid üksikud süüdimõistetud on Soome kodanikud, suurem osa on pärit Eestist ja Lätist.

Kohtuotsuse kohaselt vedas organiseeritud kuritegelik rühmitus 2023. aasta märtsist kuni 2025. aasta oktoobrini Eestist ja Lätist Soome narkootikume. Uimastid peideti autodesse, mis toodi Soome parvlaevadega. Lisaks kasutati uimastiveoks veoautosid.

Sõidukid viidi Tuusulas asuvasse garaaži, kus narkolast maha laaditi ning toimetati edasi peamiselt Espoos asuvatesse korteritesse. Samuti peideti uimasteid ladudesse ja Uusimaa metsadesse rajatud maastikupeidikutesse.

Pikimad, 13-aastased vanglakaristused mõisteti kahele mehele, kellel oli kohtuotsuse järgi uimastite maaletoomisel ja levitamisel võtmeroll.

Yle kirjutab, et reeglite rikkumise eest karistati jõuguliikmeid vägivallaga. Üks meestest mõisteti süüdi kehalises väärkohtlemises ja raskes tervisekahjustuse tekitamises, teine raskes tervisekahjustuse tekitamises. Kohtuotsusest nähtub, et ühel mehel murti käsi ning teist peksti haamriga.

Riiki toodud ja seal levitatud uimastikogused olid märkimisväärsed. Politseiuurimise andmetel toodi Soome kokku ligikaudu 600 kilogrammi erinevaid narkootikume, millest umbes 200 kilogrammi moodustas alfa-PVP.

Kriminaaltulu küündis tänavahindade põhjal hinnanguliselt kuni 40 miljoni euroni.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.