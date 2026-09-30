Viru maakohus mõistis kolm narkokurjategijat aastateks vangi

Viru maakohtu Rakvere kohtumajas mõisteti kolmapäeval süüdi viis isikut, neist kolmele määrati reaalne vanglakaristus. Pikim karistustest oli enam kui 11-aastane vangistus mehele, kelle põhitegevusala oli narkoäri.

Kolm reaalse vanglakaristuse saanud kohtualust kuulasid Rakveres välja kuulutatud kohtuotsust veebiülekande vahendusel Jõhvis Viru vanglas.

Kõige pikema, enam kui 11-aastase karistuse sai Lääne-Virumaal narkoäriga tegelenud Kiur Pohlak.

"Üldjoontes kohus nõustus prokuratuuriga, et narkootiliste ainete suures koguses käitlemises, sealhulgas grupis, kuulub Kiur Pohlak süüdi tunnistamisele," ütles Viru maakohtu kohtunik Jaanika Kõrgmaa.

Viru ringkonnaprokurör Marge Voogma jäi kohtuotsusega üldjoontes rahule. Tema sõnul tuvastas uurimine, et põhiliselt tegeleti Kiur Pohlaku eestvedamisel kanepi müügiga.

"Kokku me tuvastasime, et kanepit käideldi umbes viis ja pool kilo, kätte saadi sellest 1,9 kilogrammi. Lisaks saime me kätte umbes sada grammi amfetamiini, viiskümmend ecstasy-tabletti ja kakskümmend LSD-kleepsu. Seega oli ainete loetelu väga pikk," ütles Voogma.

Nii, nagu Lääne-Virumaa juhtumiga, oli ka eelmisel nädalal Ida-Virumaal süüdi tunnistatud narkojõugu kaup pärit Lätist.

Prokuröri sõnul oli Kiur Pohlak kohtus tunnistanud, et lõunanaabrite juurest on kaupa veebi teel tellida väga lihtne.

"Läti on koht, kus tuuakse päris palju narkootilist ainet ja just erinevatel viisidel. Saab tellida postipakiga väiksemaid koguseid. Kui kogused suuremaks lähevad, siis tuleb järele sõita. Praegu on kasutusel väga suuresti ka peidikute süsteem," sõnas Voogma.

Viielt süüdistatavalt mõisteti kohtu menetluskuludena välja peaaegu 60 000 eurot.

Kohtuotsus pole jõustunud ja seda saab edasi kaevata Tartu ringkonnakohtusse.