Valgamaal hukkus liiklusõnnetuses inimene

Häirekeskus teate õnnetuse toimumisest kell 14.06.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Andrus Reimaa ütles, et Valgamaal Supa külas toimus kolme sõidukiga liiklusõnnetus, kus hukkus 50-aastane mees ja sai vigastada veel kolm inimest. Kiirabi viis kolm kannatanut haiglasse.

"Esialgsetel andmetel sõitis sõiduautot Volvo juhtinud 50-aastane mees tagant sisse veoautole. Hetkel teadaolevalt paiskus sõiduauto Volvo seejärel vastassuunda, kus põrkas kokku sõiduautoga Volkswagen. Veokijuht vigastada ei saanud, kuid Volkswagenis viibinud neljast inimesest kolm viidi kiirabiga haiglasse," rääkis Reimaa.

Reimaa märkis, et nii veokijuht kui ka Volkswageni juht olid kained ning omasid juhtimisõigust. Praegustel andmetel kasutasid kõik osapooled turvavööd.