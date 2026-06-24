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Valgamaal hukkus liiklusõnnetuses inimene

Eesti
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Raske liiklusõnnetus Supa külas.
Raske liiklusõnnetus Supa külas. Autor/allikas: PPA
Eesti

Valgamaal Supa külas toimus kolmapäeva pärastlõunal raske liiklusõnnetus, kus hukkus üks inimene.

Häirekeskus teate õnnetuse toimumisest kell 14.06. 

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Andrus Reimaa ütles, et Valgamaal Supa külas toimus kolme sõidukiga liiklusõnnetus, kus hukkus 50-aastane mees ja sai vigastada veel kolm inimest. Kiirabi viis kolm kannatanut haiglasse.

"Esialgsetel andmetel sõitis sõiduautot Volvo juhtinud 50-aastane mees tagant sisse veoautole. Hetkel teadaolevalt paiskus sõiduauto Volvo seejärel vastassuunda, kus põrkas kokku sõiduautoga Volkswagen. Veokijuht vigastada ei saanud, kuid Volkswagenis viibinud neljast inimesest kolm viidi kiirabiga haiglasse," rääkis Reimaa.

Reimaa märkis, et nii veokijuht kui ka Volkswageni juht olid kained ning omasid juhtimisõigust. Praegustel andmetel kasutasid kõik osapooled turvavööd.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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