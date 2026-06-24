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Hollandi eksminister asub ELi diplomaatilise teenistuse juhtivametisse

Välismaa
Kajsa Ollongren.
Kajsa Ollongren. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Hollandi endine kaitseminister Kajsa Ollongren määrati kolmapäeval Euroopa Liidu välisteenistuse kõrgele ametikohale ajal, mil Brüssel arutab võimalusi oma üleilmse haarde parandamiseks.

Ollongreni nimetas välisteenistuse peasekretäriks EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas enne eesseisvaid arutelusid võimalike reformide üle.

EL-i välisministrid kavatsevad septembris peetaval kohtumisel arutada välisteenistuse ümberkorraldamist, kuna selle tõhusus on sattunud kriitika alla.

"Uue meeskonnaga on esmatähtis leida viisid, kuidas panna teenistus paremini tööle ning liikmesriikide heaks paremaid tulemusi saavutama," ütles üks EL-i ametnik.

Värske ametissenimetamine langeb ajale, mil Kallas tegeleb diplomaatilise tüliga Iisraeliga ning Ukraina survestab Venemaad alustama kõnelusi sõja lõpetamiseks.

Ollongren, kes on praegu EL-i inimõiguste erisaadik, töötas kaitseministrina praeguse NATO peasekretäri Mark Rutte alluvuses ajal, mil viimane oli Hollandi peaminister.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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