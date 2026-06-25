Kanada ja Luksemburg kutsuvad üles looma NATO panka

Kanada peaminister Mark Carney ja tema Luksemburgi kolleeg Luc Frieden kutsuvad üles looma uut panka, et tugevdada NATO liikmesriikide kaitsevõimet. Uus rahvusvaheline finantsinstitutsioon aitaks suunata erasektori raha kaitsetööstusse ning kiirendaks lääneriikide taasrelvastumist.

Carney ja Friedeni sõnul on heidutuse üks olulisemaid komponente usaldusväärsus, mis sõltub lisaks sõjalisele võimekusele ka finantsvõimekusest.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on NATO liikmesriigid suurendanud kaitsekulutusi, kuid sellest üksi ei piisa. Euroopa NATO liikmesriigid ja Kanada vajavad lähiaastatel kaitsekulutuste suurendamiseks üle 850 miljardi euro, ilma, et see toimuks teiste avalike investeeringute arvelt.

Peaministrid pakuvad seetõttu välja kaitse-, julgeoleku- ja vastupidavuse panga (DSRB) loomise. Carney ja Friedeni sõnul võiks uus pank toimida Maailmapanga või Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga eeskujul.

DSRB annaks laenugarantiisid ja otselaene kaitsetööstusele ning liikmesriikidele. DSRB aitaks maandada erasektori riske, vähendada laenukulusid ning kiirendada Euroopa ja Kanada taasrelvastumist.

Carney ja Frieden kirjutavad, et liikmesriigid panustaksid panka nii reaalse sissemaksega kui ka garantiidega. Sissemaksed annaksid pangale kohe likviidsuse ning riikide garantiid aitaksid tagada kõrge krediidireitingu. See omakorda võimaldaks pangal kaasata raha finantsturgudelt.

"DSRB annab laene ainult ettevõtetele, mille asukoht on panga liikmesriikides, seda kogu alljärgnevas (kaitsetööstuse – toim) tarneahelates. See annab laene ka otse oma liikmesriikidele. Pank saab rahastada kõige pakilisemaid ümberrelvastumise kategooriaid," kirjutavad Carney ja Frieden ajalehes Financial Times.

Nende sõnul võiks DSRB rahastada sõjavarustuse tootmist, valdkondi, mida praegu paljud finantsasutused ei toeta.

"Meie pakutud mudel võimaldab koondada liikmesriikide kapitali, vähendamata seejuures nende fiskaalruumi. See omakorda aitab kaasata erakapitali, vähendada rahastamiskulusid ning pakkuda pikaajalisi rahastamislahendusi soodsamate intressimääradega," kirjutavad Carney ja Frieden.

Peaministrid avaldavad lootust, et pank suudetakse käivitada 12 kuu jooksul ning kutsuvad NATO liitlasi üles sellega liituma. Asutajaliikmed saaksid kujundada panga juhtimist, töökorraldust ja tegevusreegleid.

"Usume, et see võib olla järjekordne verstapost NATO partnerluses, avades uue ajastu Atlandi-ülestes suhetes," kirjutavad Carney ja Frieden.