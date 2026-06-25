X!

Kanada ja Luksemburg kutsuvad üles looma NATO panka

Välismaa
Mark Carney ja Kanada sõjaväelased
Mark Carney ja Kanada sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/CP/ABACA
Välismaa

Kanada peaminister Mark Carney ja tema Luksemburgi kolleeg Luc Frieden kutsuvad üles looma uut panka, et tugevdada NATO liikmesriikide kaitsevõimet. Uus rahvusvaheline finantsinstitutsioon aitaks suunata erasektori raha kaitsetööstusse ning kiirendaks lääneriikide taasrelvastumist.

Carney ja Friedeni sõnul on heidutuse üks olulisemaid komponente usaldusväärsus, mis sõltub lisaks sõjalisele võimekusele ka finantsvõimekusest.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on NATO liikmesriigid suurendanud kaitsekulutusi, kuid sellest üksi ei piisa. Euroopa NATO liikmesriigid ja Kanada vajavad lähiaastatel kaitsekulutuste suurendamiseks üle 850 miljardi euro, ilma, et see toimuks teiste avalike investeeringute arvelt.

Peaministrid pakuvad seetõttu välja kaitse-, julgeoleku- ja vastupidavuse panga (DSRB) loomise. Carney ja Friedeni sõnul võiks uus pank toimida Maailmapanga või Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga eeskujul.

DSRB annaks laenugarantiisid ja otselaene kaitsetööstusele ning liikmesriikidele. DSRB aitaks maandada erasektori riske, vähendada laenukulusid ning kiirendada Euroopa ja Kanada taasrelvastumist.

Carney ja Frieden kirjutavad, et liikmesriigid panustaksid panka nii reaalse sissemaksega kui ka garantiidega. Sissemaksed annaksid pangale kohe likviidsuse ning riikide garantiid aitaksid tagada kõrge krediidireitingu. See omakorda võimaldaks pangal kaasata raha finantsturgudelt.

"DSRB annab laene ainult ettevõtetele, mille asukoht on panga liikmesriikides, seda kogu alljärgnevas (kaitsetööstuse – toim) tarneahelates. See annab laene ka otse oma liikmesriikidele. Pank saab rahastada kõige pakilisemaid ümberrelvastumise kategooriaid," kirjutavad Carney ja Frieden ajalehes Financial Times.

Nende sõnul võiks DSRB rahastada sõjavarustuse tootmist, valdkondi, mida praegu paljud finantsasutused ei toeta.

"Meie pakutud mudel võimaldab koondada liikmesriikide kapitali, vähendamata seejuures nende fiskaalruumi. See omakorda aitab kaasata erakapitali, vähendada rahastamiskulusid ning pakkuda pikaajalisi rahastamislahendusi soodsamate intressimääradega," kirjutavad Carney ja Frieden.

Peaministrid avaldavad lootust, et pank suudetakse käivitada 12 kuu jooksul ning kutsuvad NATO liitlasi üles sellega liituma. Asutajaliikmed saaksid kujundada panga juhtimist, töökorraldust ja tegevusreegleid. 

"Usume, et see võib olla järjekordne verstapost NATO partnerluses, avades uue ajastu Atlandi-ülestes suhetes," kirjutavad Carney ja Frieden.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:20

Raadiouudised (25.06.2026 09:00:00)

09:15

Lisatud suhkruta toidulaud halvendas hiirte tervist

09:13

Riik üritab veerand miljoni euroga ennetada vaimse tervise muresid

09:11

Ojakäär alistas Claremontis neljanda asetusega serblase

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

08:45

Matti Maasikas sai ametlikult EL-i välisteenistuse asepeasekretäriks

08:35

Jegers alustas golfi individuaalsel EM-il esikümnes

08:10

Ühe minuti film | Maria Uppin "76"

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

07:50

Kanada ja Luksemburg kutsuvad üles looma NATO panka

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.06

Sõja 1582. päev: Ukraina ründas Krimmis elektrijaamu ja lennuvälju Uuendatud

24.06

Putin proovib näidata Ukraina rünnakuid Moskvale agressorriigi eduna

24.06

Hegseth vallandas Ukraina abi eest vastutanud neljatärnikindrali

24.06

USA senat kiitis heaks Trumpi sõjaliste volituste piiramise Uuendatud

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

24.06

Valgamaal hukkus liiklusõnnetuses inimene Uuendatud

24.06

Inglismaal jäid vastuolulise otsusega mängus Ghanale väravad löömata

24.06

Edukas suvehitt kannab endas ideaalset ettekujutust suvest

23.06

Lavrov: oleme valmis rahukõnelusi igal ajal jätkama

23.06

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni

ilmateade

SPORT

09:11

Ojakäär alistas Claremontis neljanda asetusega serblase

08:35

Jegers alustas golfi individuaalsel EM-il esikümnes

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

07:39

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

loe: kultuur

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

08:10

Ühe minuti film | Maria Uppin "76"

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

loe: eeter

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

24.06

Kärt Johanson: kui kaob keel, kaome ka meie

24.06

Edukas suvehitt kannab endas ideaalset ettekujutust suvest

24.06

Õed Teeväljad: Eesti koondise toetamine on suurem kui 90 minutit väljakul

Raadiouudised

24.06

Eakate väärkohtlemine on ekspertide sõnul varjatud, kuid suur murekoht

24.06

Juulist hakkavad kehtima uued reeglid väljastpoolt EL tellitud väikesaadetistele

24.06

Päevakaja (24.06.2026 18:00:00)

24.06

Maapiirkonna muusikakoolidel on üha raskem leida erialaõpetajaid

24.06

Kõiki matkaradu ei suudeta liikumisraskustega inimestele läbitavaks teha

23.06

Päevakaja (23.06.2026 18:00:00)

23.06

Omanikuta jäetud esemete kontrollimine nõuab päästjatelt ja politseilt palju ressurssi

23.06

Käitlejad tahaksid ühekordseid e-sigarette põletades taaskasutada

22.06

Päevakaja (22.06.2026 18:00:00)

22.06

Kunstnik Tõnis Jürgens teeb Brüsselis katsetusi vana filmitehnikaga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo