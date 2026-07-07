Kanada sõlmib Saksa ettevõttega allveelaevade ehituslepingu

Kanada soovib uuendada oma allveelaevastikku ning valis koostööpartneriks Saksamaa laevaehitusettevõtte TKMS-i. Kanada kavatseb hankida 12 diiselmootoriga allveelaeva, mis suudavad tegutseda ka Arktika tingimustes.

Kanada peaminister Mark Carney teatas Ankara tippkohtumise eel, et Saksamaa laevaehitusettevõte TKMS on Kanada esimene valik uute allveelaevade ehitamiseks.

"See hange saab olema Kanada ajaloo suurim ning selle protsessi majanduslik mõju, mis on nii ka kavandatud, ületab kaugelt kõik teised kaitseinvesteeringud kogu Kanadas," ütles Carney. Tema sõnul loodetakse esimesed neli allveelaeva võtta kasutusele 2034. aastaks

Kanada tegi lõpliku valiku TKMS-i ja Lõuna-Korea ettevõtte Hanwha Oceani vahel. Kui edasised läbirääkimised TKMS-iga peaksid ebaõnnestuma, jätkab Kanada kõnelusi Hanwha Oceaniga.

"See oli keeruline ja tasavägine otsus kahe väga pädeva tarnija vahel. Nii TKMS-i kui ka Hanwha platvormid vastasid Kanada kuningliku mereväe nõuetele ning mõlemad tegid tugevad pakkumised," ütles Carney.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et mitme miljardi dollari suurune hange on osa Kanada ulatuslikust kaitsevõime tugevdamisest. Selle ajendiks on muutunud julgeolekuolukord ja pinged Ühendriikidega.

USA president Donald Trump on kritiseerinud Kanadat liiga väikeste kaitsekulutuste pärast ning seadnud kahtluse alla USA senised julgeolekugarantiid NATO liitlastele. Vastuseks on Kanada lubanud suurendada kaitsekulutusi 2035. aastaks viie protsendini SKP-st.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz tervitas Kanada viimast otsust ning ütles, et see on tugev signaal transatlantilisest koostööst kaitsetööstuses.

"See on suur strateegiline projekt, mis seob Kanada, Saksamaa ja Norra aastakümneteks tihedasse koostöösse," ütles Merz.

NATO liikmesriik Norra on strateegiline partner TKMS-i allveelaevaprogrammis ning teeb Saksamaaga selles projektis tihedat koostööd. Lisaks allveelaevade tarnimisele hõlmab tulevane Saksamaa, Norra ja Kanada koostöö ka hooldust, logistikat ning väljaõpet.