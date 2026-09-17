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Kanada tahab liituda Põhja-Euroopa riikide sõjalise koalitsiooniga JEF

Välismaa
Kanada peaminister Mark Carney ja Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham (paremal).
Kanada peaminister Mark Carney ja Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham (paremal). Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / PAUL COOPER
Välismaa

Kanada taotleb liitumist Ühendkuningriigi juhitud ühendekspeditsiooniväega (Joint Expeditionary Force, JEF), teatas kolmapäeval peaminister Mark Carney büroo. JEF on kümnest NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti, ning see on keskendunud sõjalisele kiirreageerimisele.

"Peaminister Carney teatas, et Kanada on ametlikult taotlenud liitumist ühendekspeditsiooniväega ning tunnustas Ühendkuningriigi toetust Kanada osalemisele selles olulises algatuses," teatas Carney büroo oma avalduses.

Kanada, mis on juba NATO liige, otsib tihedamat sõjalist koostööd Euroopa riikidega, püüdes vähendada oma sõltuvust Ameerika Ühendriikidest.

Carney kohtus kolmapäeval Inglismaal Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhamiga.

Peaministrid arutasid kaitsetööstusliku koostöö võimalusi Global Combat Air Programme'i (GCAP) kaudu. Tegemist on uue hävituslennuki arendusprojektiga, milles Kanada liitus 2026. aasta juulis vaatlejana, teatas Carney büroo.

JEF-i kuuluvad Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Madalmaad, Norra, Rootsi ja Ühendkuningriik.

Kriisides ja sõjaolukorras on JEF-i esmane ülesanne kiire reageerimine merel, maal ja õhus nii Läänemerel kui ka Põhja-Euroopas, aga ka Kaug-Põhjas.

Ühendekspeditsiooniväel on tähtis roll Läänemere piirkonna heidutus- ja kaitsehoiakus ning JEF-i raames välja töötatud kriisireageerimismeetmed täiendavad NATO tegevust. JEF-i mõte on olla esmareageerija enne NATO artikkel 5 väljakuulutamist. Ühenduse moodustavad sarnaselt mõtlevad riigid, mis on valmis panustama kiiresti ja paindlikult erinevatesse operatsioonidesse humanitaarkriisidest kuni konventsionaalse sõjapidamiseni.

JEF-i kriisireageerimismeetme kasutamise otsustab Ühendkuningriik, kuid iga liikmesriik otsustab ise, kas osaleb või mitte. Panustamiseks läheb vaja parlamendi heakskiitu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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