Margus Gering: julgeolekut ei ehitata ainult kaitsekuludega

Ukraina ülesehitus ei piirdu enam pelgalt abi andmisega – kes on täna Ukrainas kohal, on homme laua taga. Eesti jaoks on küsimus selles, kas suudame oma tugevused ja huvid õigel ajal realiseerida, kirjutab Margus Gering.

Gdańskis 25.–26. juunil toimuv Ukraina ülesehituse konverents on järgmine verstapost mastaapses ettevõtmises, mis on tegelikult juba alanud. Maailmapanga hinnangul läheb Ukraina ülesehitamiseks järgmise kümnendi jooksul ligikaudu 600 miljardit dollarit. See ei ole abstraktne abiraha, vaid investeering, mille nimel käib tihe konkurents ning kus positsioonid kujunevad juba täna.

Kes jääb ootama, jääb kõrvale

Arengukoostööd nähakse Eestis siiani liiga sageli pelgalt abi andmisena. Tegelikkuses on see riikide jaoks strateegiline tööriist: viis edendada enda välispoliitilisi ja majanduslikke huve, kujundada julgeolekut, luua pikaajalisi partnerlussuhteid ja avada uksi sinna, kuhu üksik ettevõte või asutus üksi ei pääse.

Ukraina puhul kattuvad Eesti väärtused ja huvid erakordselt selgelt. Mida tugevam, läbipaistvam ja Euroopaga tihedamalt seotud on Ukraina, seda kindlam on ka Eesti julgeolekukeskkond. Seetõttu ei ole arengukoostöö idealistlik kõrvaltegevus, vaid osa Eesti strateegilisest kohalolust Euroopas. Selleks peab arengukoostöö olema laiem riiklik prioriteet, millel on nii poliitiline seljatagune kui ka ühiskondlik toetus. Kasu sellest ei piirdu Ukrainaga: see tugevdab Eesti julgeolekut, majanduslikke võimalusi, rahvusvahelist nähtavust ja mõju palju enam, kui me täna sageli oskame hinnata.

Ukraina ülesehitusprotsess ei alga ühel kokkulepitud kuupäeval — see on kestnud juba viimased neli aastat ja koosneb tuhandetest otsustest Ukraina ministeeriumides, kohalikes omavalitsustes ja rahvusvaheliste rahastajate laua taga. Nendesse ruumidesse pääsevad need, kes on juba usalduse loonud. Selge eelis on nendel, kes on juba täna kohal, mõistavad tegelikke vajadusi ja on tõestanud oma võimet antud lubadusi täita.

Eesti trumbid: reformikogemus, kiirus ja paindlikkus

Eesti valuuta on kogemus ja Ukraina ajaloolise ning kultuurilise konteksti tundmine. Me oleme Eestis viimase enam kui 30 aastaga ehitanud toimiva digiriigi, viinud ellu keerulisi reforme ja loonud institutsioonid, mis töötavad. Lisaks seotakse ülesehitus üha enam reformitingimustega: maksusüsteem, korruptsioonivastased mehhanismid, riigihangete läbipaistvus. Eesti kogemus teeb meist siin partneri, kes ei anna nõu eemalt, vaid on sama tee ise läbi käinud. Just seda Ukraina vajab - mitte abstraktseid lubadusi, vaid praktilist teadmiste pagasit.

Kestvad lahendused sünnivad Ukraina tegelike vajaduste mõistmisest, mitte valmis mudelite ülekandmisest. Näiteks haridustehnoloogia ja haridusreformi analüüsi ettevalmistamisel kaasas Eesti üle 65 000 kohaliku õpetaja, lapsevanema ja koolijuhi, et loodavad lahendused sobituksid päriselt Ukraina ühiskonna ootustega.

Eesti eelis on kiirus, paindlikkus ja oskus siduda reformikogemus praktiliste lahendustega. Meie kaal ei tule absoluutsetest rahasummadest, vaid võimest liikuda kiiresti, katsetada nutikalt ja viia ideed toimivateks süsteemideks. Just see võimaldab väikeriigil olla Ukrainas mõjukam, kui meie eelarvenumbrid esmapilgul lubaksid.

Seemneraha, mis kasvatab mõju

Eesti mõju Ukrainas ei kasva enam ainult sellest, mida me ise teeme, vaid sellest, kui palju rahvusvahelist kapitali, partnereid ja usaldust me suudame enda ümber koondada. Selles väljendub otseselt arengukoostöö majanduslik mõõde, mida Eestis sageli alahinnatakse. 2025. aastal oli Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse partneriks üle 70 organisatsiooni avalikust sektorist, erasektorist, akadeemiast ja vabakonnast. Laiaulatuslik doonorite ring — Euroopa Komisjon, Saksamaa, Rootsi, Norra, Jaapan, Iirimaa, Taiwan, Araabia Ühendemiraadid, USA jpt — näitab, et Eesti usaldusväärsus ei ole enam ainult poliitiline väide, vaid rahvusvaheliselt kinnistunud kapital.

Selle usalduse tulemus on struktuurne muutus: 2026. aastal rahastatakse Eesti arengukoostööd esmakordselt rohkem välisdoonorite (23 miljonit eurot) kui riigieelarve vahenditest (16 miljonit eurot). See tähendab, et iga Eesti panustatud euro toob kaasa täiendava rahvusvahelise rahastuse ja kasvatab investeeringu suuremaks, näiteks 2025. aastal kasvas iga Eesti riigieelarvest saadud euro välisvahendite abil 1,67 korda. Kui Eesti panustab aastatel 2022–2027 Ukraina ülesehitusse ja arengusse 74,7 miljonit eurot, siis koos kaasatud rahastusega on see juba märgatavalt suurema mõjuga. Iga välisrahastusest Eesti projektidesse toodud miljon eurot toob läbi meie ekspertide ja ettevõtete kaasamise hinnanguliselt 300 000 eurot maksutuluna Eesti majandusse tagasi.

Riik ei asenda ettevõtjat, kuid saab luua usalduse, standardid ja kontaktid, mille pinnalt Eesti ettevõtted ja eksperdid saavad Ukrainas ning hiljem ka teistel turgudel kasvada. Selles mõttes on arengukoostöö ka majandusdiplomaatia praktiline vorm: see avab uksi, vähendab sisenemisbarjääre ja kasvatab Eesti nähtavust valdkondades, kus meil on midagi olulist pakkuda.

Ajaaken ei jää avatuks

Järgmised kaks kuni kolm aastat määravad, kes on Ukraina ülesehituse järgmises faasis laua taga. 2027. aastal toimub Ukraina ülesehituse konverents Eestis — see on võimalus, mille väärtus sõltub sellest, millise sisuga me sinna läheme.

Suurim risk on see, et Eesti roll jääbki vaid väikeste ja eraldiseisvate algatuste summaks. Sellisel juhul ei teki sellest piisavat nähtavust, järjepidevust ega kaalu, mis võimaldaks kujundada suuremaid protsesse. Ukraina ülesehituses ei hinnata ainult panuse suurust, vaid ka võimet tegutseda järjekindlalt, usaldusväärselt ja teiste osapoolte jaoks strateegiliselt arusaadavalt. Pikaajaline mõju ei sünni üksikutest projektidest, vaid süsteemidest, mis jäävad tööle ka kriisiolukorras. Eesti jaoks tähendab see vajadust kujundada lahendusi, mis kinnistuvad Ukraina reformides, institutsioonides ja igapäevases riigivalitsemises. Alles siis muutub nähtavus püsivaks mõjuks.

Julgeolekut ei ehitata ainult kaitsekuludega. Seda ehitatakse ka tugevate partnerite, toimivate institutsioonide ja läbipaistva valitsemise kaudu, mille arhitektuuri osaks arengukoostöö on. See on investeering turvalisemasse Euroopasse, tugevamasse Ukrainasse ja konkurentsivõimelisemasse Eesti majandusse. Kui Eesti kasutab oma võimaluse praegu ära, on meil koht ühe järgmise kümnendi olulisema Euroopa protsessi kujundajate seas. Ootamiseks aega ei ole.