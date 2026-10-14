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Fotod: president Madise kohtus Helsingis Soome presidendi Stubbiga

Eesti
President Ülle Madise visiit Soome.
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Eesti

President Ülle Madise arutas Helsingis Soome presidendi Alexander Stubbiga kohtudes Eesti ja Soome lähedast koostööd, Euroopa julgeolekut, Ukraina toetamist, Põhjala-Balti koostööd.

"Soome on Eesti lähedane sõber ja usaldusväärne liitlane. Meie julgeolek sõltub liitlastest, keda saame usaldada, ning sellest, et oleme ise nende usalduse väärilised," ütles president Madise.

Tema sõnul on Eesti ja Soome vahelises sidemes midagi, mida mõlemad rahvad mõistavad ja tunnetavad ühtemoodi.

"Selles on sisu. Teame, mida see sõna tähendab. See on imeline sõna nii soome kui ka eesti keeles," sõnas Eesti riigipea.

Euroopa julgeolekust rääkides rõhutas president Madise, et tugevam Euroopa tugevdab NATO-t.

"Euroopa peab võtma suurema vastutuse oma kaitse eest ning muutma investeeringud vahenditeks, millega inimesi kaitsta. See aitab hoida ka Ameerika Ühendriike kaasatuna. Samuti on vaja tugevat poliitilist tahet ja valmisolekut hübriidohtudele reageerimiseks," lisas ta.

President Madise tervitas Soome algatust lõpetada täielikult turismiviisade väljastamine Venemaa kodanikele ning rõhutas vajadust takistada Venemaa võitlejate sisenemist Schengeni alale.

Eesti riigipea nõustus Soome riigipeaga, et rahvusvaheline õigus kaitseb eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega riike.

"Reeglitel ja kohustustel põhinev rahvusvaheline kord on kokkuvõttes kasulik enamikule riikidele ja igale inimesele," rääkis president Madise. 

Riigipea kinnitusel seisab Eesti kindlalt Ukraina kõrval.

"Ukrainlastel on õigus elada vabalt oma riigis ning seda õigust kaitsevad ÜRO põhikiri ja Helsingi lõppakt," ütles president Madise. "Me ei tunnusta jõuga muudetud piire. Õiglane ja püsiv rahu peab võimaldama inimestel oma elu uuesti üles ehitada, kartmata taas kodu kaotada."

President Madise rõhutas, et Ukraina otsustab ise oma tuleviku üle ning Euroopa peab olema laua taga, kui kaalul on tema julgeolek. Samuti väljendas riigipea Eesti toetust Ukraina edasiliikumisele Euroopa Liidu suunas ja avatud teed NATO-sse.

Toimetaja: Marko Tooming

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