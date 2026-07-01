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Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist

Eesti
Mobiilne kiiruskaamera
Mobiilne kiiruskaamera Autor/allikas: ERR
Eesti

Alates 1. juulist saadab politsei mobiilse kiiruskaamera trahviteate alates kiiruseületamisest 6 km/h senise 3 km/h asemel. Politsei teatel jäävad sellega fikseerimata n-ö hetkelisest hooletusest tingitud rikkumised.

PPA liiklusjärelevalve juht Taavi Kirsi sõnul muutub see piir, millest alates politsei kiiruseületamisele trahviga reageerib.

"Otsustasime viia mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist kõrgemale, et vähendada nende trahviteadete osakaalu, mis võivad olla seotud hetkelise hooletusega. Iga autojuhi vastutus on järgida liiklusreegleid, sõita ohutult ja pidada lugu teistest liiklejatest. Enamik autojuhte liiklebki mõistlikult ning eeldame, et muudatuse tõttu väheneb saadetud trahvide arv oluliselt," selgitas Kirss.

Kirss lisas, et praegu on ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele.

"Kiiruseületamine on üks peamine põhjus, miks õnnetused juhtuvad. Samuti mõjutab sõidukiirus otseselt õnnetusse sattunud inimeste vigastuste raskust. Kui vaadata raskete liiklusõnnetuste põhjuseid, siis ongi peamised mured suur kiirus, joobes juhtimine ja kõrvalised tegevused roolis. Need on ka politsei järelevalve peamine fookus. Väiksemate eksimuste puhul tahame rohkem rakendada mittekaristuslikku sekkumist ning kujundada inimeste positiivset liikluskäitumist läbi teiste meetodite," sõnas Kirss.

Muudatus puudutab ainult PPA hallatavaid mobiilseid kiiruskaameraid, mida on kokku üle Eesti kaheksa. Seni fikseerisid need kaamerad kiiruseületuse alates eksimusest 3 km/h, kuid juulist on see piir 6 km/h. Sellele tulemile lisandub ka kaamera tehniline laiendmääramatus.

Automaatse järelevalvega fikseeritud kiiruseületamiste kohta saadab politsei aastas keskmiselt 300 000 trahviteadet. Nendest kiiruseületamistest ca kaks kolmandikku on fikseeritud mobiilse kiiruskaameraga.

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