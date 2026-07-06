X!

Liiklustrahvide arv langes enne kiiruskaamerate hoiatussiltide paigaldust

Eesti
Mobiilne kiiruskaamera.
Mobiilne kiiruskaamera. Autor/allikas: PPA
Eesti

Kuigi mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid jõuavad teedele alles 1. augustist, on liiklustrahvide arv juba vähenenud. Selle põhjuseks on kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine 6 km/h-ni.

1. augustist hakkab politsei mobiilsete kiiruskaamerate ette autojuhte hoiatavaid silte panema. Möödunud nädalal muutus ka mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnis ning senise 3 km/h asemel saadab politsei nüüdsest trahviteate alates kiiruseületamisest 6 km/h.

Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelvalve juht Taavi Kirss rääkis, et selle tulemusena on liiklustrahvide arv langenud. Ta nentis, et varasemalt moodustasid just väikesed kiiruseületamised ligi poole trahvidest.

Kirsi sõnul pole nooremad juhid kuigi suured kiiruseületajad ning probleem puudutab rohkem keskealisi. "Sõidukiga põhjustab enim liiklusõnnetusi 40-aastane mees," nentis ta.

Kirss ütles, et maanteel on liiklus suhteliselt rahulik. Praegu on aga näha, et probleemid tekivad ennekõike kõrvalteedel, kus vanemaealised, kes ei pruugi peateed tähele panna, sõidavad teistele ette.

Muret teevad ka mootorratturid. "Meil tekib igal suvel probleem, kui mõni mootorrattur otsustab ikkagi oma sõidukiirust sedavõrd ületada, et ei suuda sõidukit kontrollida ja kahjuks hukkub liiklusõnnetuses," rääkis Kirss.

Ta ütles, et politseile on  läbi aastate laekunud teavet seltskondade kohta, kellele meeldib öistel aegadel teel kihutada. Kirss nentis, et paranemismärke on näha kiirendusvõistluste ja autode kogunemiste puhul, kus korraldajad on läinud seaduslikule teele ja hakanud oma üritusi registreerima. 

"Mis siin salata, tänasel päeval on probleemiks see, et noored teevad ühissõitu, minnakse elamurajoonide vahele ja hakatakse seal driftima ja kihutama ning see segab inimeste rahu," ütles ta. Sellisel juhul tuleks helistada politseisse.

Kirsi sõnul on Eestis olulisel kohal ennetustöö. Ta sõnas, et politsei jälgib suuremate autoparkidega ettevõtete liikluskäitumist läbi trahvide. Politsei suhtleb nende ettevõtete juhtkondadega ning arutab, kuidas liikluskäitumist parandada saaks.

"Mind üllatas positiivselt, et ettevõtted võtavad seda tõsiselt, suhtlevad oma töötajatega ja proovivad lahendusi leida," sõnas Kirss. Ta usub, et liikluskultuur läheb järjest paremaks.

Riskiisikutega võtab politsei otse ühendust ning kutsub nad jaoskonda, kus suheldakse ja peegeldatakse, mis on või võivad olla liikluses riskikäitumise tagajärjed.

Lisaks kasutatakse rahunemispeatuse lahendust, mida Kirsi sõnul ei tehta kusagil mujal maailmas. "Politsei peatab sõidukijuhi, kes ületab kiirust kuni 20 km/h ja ta juht saab ise politseiniku juuresolekul oma käitumist analüüsida," selgitas ta. Kui aga juht ületab kiirust enam kui 20 km/h, järgneb väärteomenetlus.

Olemas on ka abipolitseinike kiiruskontrollid, kus nad käivad kogukonna jaoks olulises liikluse murekohas kiirust mõõtma ja suhtlevad seal ka autojuhtidega.

Juunis võttis riigikogu vastu seadusmuudatuse, mis kohustab politseid edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama.

Seaduse kohaselt peab väljaspool asulat olema kiiruse mõõtmisest teavitav märk paigaldatud 300–500 meetrit enne mõõtmiskohta ning asulas 150–300 meetrit enne mõõtmist.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:22

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

11:14

Liiklustrahvide arv langes enne kiiruskaamerate hoiatussiltide paigaldust

11:07

Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse

10:57

EISA Eesti jahedamat kliimat välisturistidele turundada ei taha

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:39

Venemaa rünnakus Kiievile sai surma üle kümne inimese Uuendatud

10:26

Linnas aitab piiritajale pesakohti luua teisi liike arvestav mõtteviis

10:25

Rainer Vakra jätkab keskkonnaameti peadirektorina

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

05.07

USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

05.07

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

05.07

Tallinna vanalinn vajub

05.07

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

05.07

Sõja 1593. päev: Ukraina rünnakud on Krimmi pimedusse matnud Uuendatud

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

05.07

Küsitlus: Michali toetus langes rekordmadalale

05.07

Valeinfo võib kaardirakendustesse jõuda kasutajate ettepanekute kaudu

10:39

Venemaa rünnakus Kiievile sai surma üle kümne inimese Uuendatud

ilmateade

SPORT

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:00

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

loe: kultuur

11:22

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

09:43

Keelenupp. Marsime Marseille'sse ehk Marseillesse

09:31

Tänavuse Tartuffi avab Tai koerafilm

09:26

Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

loe: eeter

09:40

Minimal Wind: väga tore on lahti lasta välismaal tuuritamise unistusest

09:26

Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

05.07

Siiri Sisask: eneses peituvate tõkete taga võib peituda tõeline rõõm ja vabanemine

05.07

Marge-Ly Rookäär: väikesaarte laulupeol sai päikest ja äikest

Raadiouudised

10:05

Turismifirmad: Eesti turismiturundust üksnes kliimale veel üles ehitada ei saa

10:00

Anne kanali veeandmed on reaalajas nähtavad

05.07

Väljatöötamisel on seadus, mis võimaldaks punamärke lihtsamalt eemaldada

05.07

Kasutajate ettepanekute kaudu võib kaardirakendustesse jõuda valeinfo

05.07

Igasugune riietus nahka kuuma suvepäikese eest ei kaitse

05.07

Päevakaja (05.07.2026 18:00:00)

04.07

Valgas toimub sel nädalal lühifilmide festival Valga Hot Shorts

04.07

Koidula piiripunktis tõi suvi reisijate arvu kasvu

04.07

Päevakaja (04.07.2026 18:00:00)

04.07

Tõrva ooperipäevadel toodi taas lavale Gershwini "Porgy ja Bess"

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo