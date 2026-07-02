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Taksoteenuse pakkumine on Tallinnas kolinud valdavalt äppidesse

Eesti
Takso. Foto on illustreeriv.
Takso. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna liikuvusameti taksolubade juhtivspetsialisti Kristjan Haljasoksa sõnul käib Tallinna taksoturul teenuse pakkumine nüüdseks valdavalt infotehnoloogiliste platvormide vahendusel. Klassikalise teenuse turuosa võib tema hinnangul olla umbes viis protsenti. Uusi teenindajakaarte on tänavu väljastatud vähem kui eelmisel aastal samaks ajaks.

Taksoveo luba omavaid firmasid või füüsilisest isikust ettevõtjaid on pealinnas praegu 3093. Teenindajakaarte on aga üle nelja korra rohkem.

"Teenindajakaarte on Tallinna piirkonnas viimase üheteist aasta jooksul väljastatud üle 13 000. Kui palju neist kaardiomanikest praegu sõidab, ei oska öelda, kuna teenindajakaardid on tähtajatud. Tegelikult võib olla nii, et inimene on kuu-kaks või aasta proovinud ja siis ta rohkem seda teenust ei paku," rääkis Haljasoks.

Tänavu on Tallinnas väljastatud 264 teenindajakaarti. Eelmisel aastal oli neid samaks ajaks välja antud 362, terve aasta peale tuli neid kokku 708.

"Eelmisel ja üle-eelmisel aastal tuli sisse ka rohkem inimesi välismaalt. Nad tahavad tööd teha ja proovivad siis loomulikult neid teenindajakaarte saada. Kahjuks on meil ühistranspordiseadus selline, mis ei kehtesta keeleoskuse nõuet," ütles Haljasoks.

Puhtalt platvormipõhise teenuse pakkujaist on Tallinnas Haljasoksa sõnul suurim turuosa Boltil - umbes 70 protsenti - ja klassikalise teenuse pakkujaist Forus Taksol, ent ka Forus tegutseb äppi kasutades.

"Näiteks lennujaam on siiamaani koht, kus klient võtab rohkem klassikalist taksot ja sadam samamoodi. Muidugi inimesed, kes teavad ja on harjunud, võtavad takso äpi kaudu, aga kui välisturist tuleb, võtab ta ikkagi seda, mis silma jääb," rääkis Haljasoks.

Umbes 400 juhiga Forus Takso juhatuse liige Tiit Isop tõdes, et klassikalisel taksoturul on nad kindlasti silmapaistvamad kui äpiturul.

"Täpset turuosa ei oska ilma konkurendi näitajateta ütelda, aga klassikalisel turul - lennujaam, sadam, hotellid ja tellimused telefonil - oleme võib-olla Boltist eespool," rääkis Isop.

Tallinna taksoturul ei ole tema hinnangul lähiajal suuri muutusi oodata, juhul kui keegi ei tee just jõulisi käike hinna allalöömiseks.

"Kui majanduslikult mõistliku hinnaga jätkatakse, siis ma arvan, et suurt hüpet taksotellimuste absoluutarvus enam ei tule. Küll siis hakkab korrastuma kvaliteet. Vähemalt on mul selline lootus," ütles Isop.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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