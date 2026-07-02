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Meriküla trepi külastajate käitumine tekitab kohalikele meelehärmi

Eesti
Meriküla trepp
Meriküla trepp Autor/allikas: ERR
Eesti

Kogukonna ühendamiseks rajatud Muraste vaateplatvorm on osutunud oodatust palju menukamaks, ent kohalike elanike sõnul varjutavad kaunist vaadet valesti pargitud autod, müra ja prügiprobleemid.

Meriküla trepp, rahvasuus Muraste vaateplatvorm on avatud olnud kolm nädalat. Kogukonna ühendusteeks kavandatud ehitis meelitab paljusid piirkonda nautima, kuid võõraste käitumine paneb kohalikud muretsema paiga heakorra pärast.

"Eelkõige tänaks neid inimesi, kes siin normaalselt käivad, et kohalikud nimetavad neid päevasid ja õhtuid küll nagu laulupidu, teeääred on täis pargitud ja inimesi on palju. Hilja õhtul tullakse ja siis tehakse siin kiirendusvõistlusi või mootorid pannakse nõnda põrisema, et aknad värisevad," lausus Meriküla elanik Mairold Vaik.

"Ei ole parkimiskohti. Pargitakse teiste inimeste aedade taha, pargitakse sissesõiduteed kinni. Lisaks on siin sissesõitu keelav märk, välja arvatud invatransport – ei nähta seda märki. Pargitakse invakohad kinni," ütles Muraste elanik Mirjam Gill.

Töönädala keskel päevasel ajal on aga olukord väga puhas ja viisakas. Lisaks on kohalikud märganud, et vald on prügiprobleemide lahendamiseks siia prügikaste juurde toonud.

"On toodud siia suurem prügikast õnneks ja kaanega, et see ei olnud kena vaatepilt," sõnas Gill.

Kohalikud rõhutavad, et külalised on igati oodatud ja enamasti käitutakse lugupidavalt, vallalt oodatakse aga pakutud lahendustega tegelemist, seda enam, et torni planeerimisprotsessi neid ei kaasatud.

Harku vallavanem Erik Sandla ei soovinud täna kaamera ees teemat kommenteerida, kuid kirjalikus vastuses ütles ta, et kõiki kasutusolukordi ei ole võimalik planeerimisetapis lõpuni ette näha.

"Reaalne kasutus näitab kõige paremini, milliseid täiendavaid lahendusi võib vaja minna, mistõttu jälgime olukorda ka pärast objekti valmimist ning teeme vajadusel täiendusi," kirjutas Sandla.

"Võib-olla sellest minevikust õpiks niipalju, et edaspidi oleks rohkem seda ühe laua taga arutamist," sõnas Vaik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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