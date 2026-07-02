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Türi tähistas oma sajandat sünnipäeva

Eesti
Türi linna 100. sünnipäeva õhtul mängis Tallinna kammerorkester türilase Kristiina Poska juhatusel Bethoveni 5. sümfooniat.
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Eesti

Põltsamaa ja Tapa linn on sel nädalal juba tähistanud sajandat sünnipäeva, neljapäeval oli Tõrva ja Türi kord. Sel puhul on kodus käimas mitmed tuntud türilased, nagu rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent Kristiina Poska, kes juhatas ka Türi sünnipäevakontserti.

Türil sündinud ja praeguseks juba rahvusvahelise tuntuse saavutanud dirigent Kristiina Poska soovis oma sünnilinna juubelil mängida mõnd klassikalise muusika tippteost.

"Kes on siis veel parem kui mitte Beethoven ja Beethoveni 5. sümfoonia - tema kõige kuulsam teos, kõige tormilisem. Per aspera ad astra, pimedusest valguse poole on see sõnum, mida ei ole kunagi liiga palju. Tahtsime seda tuua ka kõige paremas esituses, nii et ma arvan, et Tallinna kammerorkester on suurepärane partner, suurepärane orkester selliseks juhuks," sõnas Poska.

Kontserdi teise poole sisustas vokaalansambel Estonian Voices, ansambli kaks lauljat - Mikk ja Mirjam Dede - on samuti sündinud Türil. Kristiina Poska on juhatanud tipporkestreid Londonis, Tokyos, Pariisis ja Berliinis, kuid esinemist kodupubliku ees peab ta väga oluliseks, sest kodus ongi kõige parem.

"Võid teha maailmas igasuguseid asju ja elu võib meid viia kuhu iganes, aga kodu on kodu ja sellesarnast teist ei ole. Nii et see on võib-olla kõige erilisem kontsert üldse. Ma olen alati Türiga seotud, sest mu ema elab veel siin ja ma käin loomulikult regulaarselt siin. Türi on mulle endiselt väga armas ja kallis," ütles Poska.

Poska sõnas, et tema hinnangul on Türi tugev potensiaal ning palju tulevikuperspektiive.

"See rõõmustab mind südamest, et ma näen, et Türi ei ole selline väike hääbuv linnake, vaid vastupidi - ta õitseb ja õitseb aina enam," ütles Poska.

Hommik Türil algas sünnipäevapeoga raekoja ees, kus pakuti linlastele kooki ja kohvi. Sada aastat tagasi linnaõigused saanud Türi sai arenguhoo tänu raudtee ja puupapivabriku ehitamisele veerand sajandit enne seda.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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