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Paides püstitatakse rohtukasvanud kohtumaja kinnistule Vabadussõja monument

Eesti
Paide linna kohtumaja kōrvale püstitatakse Vabadussõja sammas.
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12 pilti
Eesti

Paide linnavalitsus ostis kinnistu kohtumaja kõrval, et püstitada sinna Vabadussõja ausammas. Varasemast asukohast Keskväljakul loobuti.

Kinnistu Tallinna 20 on nüüdsest Paide linna oma ja linn saab hakata võsastunud ala hooldama. Kui esialgu taheti Vabadussõja ausammas püstitada keskväljakule, siis valimiste järel loodud uus asukohavaliku komisjon tahab selle rajada hoopis kohtumaja kõrvale. Pealegi on jõus plaan Paide keskväljak ümber ehitada, kuid võidutöö autorid pole ausambaga arvestanud.

"Võib-olla tulevikus kui ikkagi teha keskväljak ümber, siis me peaksime kunstlikult hakkama seda väljakut ehitama ümber selle monumendi," sõnas Paide linnavolikogu liige Kristi Rohtla.

"Siia saaks kaasaegse, korraliku, rahuliku mälestusmärgi panna, parkla ehitada, mis on vanalinna jaoks tarvis ja ka korraliku väikse pargi saaks siia rajada," sõnas Paide linnapea Aivar Tubli.

Teise maailmasõja ajal oli tulevase ausamba asukohas saksa sõjaväekalmistu.

"Aga paraku aegade jooksul on kõik kadunukesed viidud ühishaudadesse, siit ära rahupaikadesse. Plats on igati väärikas, et siin siis põlistada meie vabaduse lugu," ütles Paide linnavolikogu liige ja ajaloolane Ründo Mülts.

"Eks ta alguses oli natuke kõhklev, aga me oleme muinsuskaitseametiga rääkinud, et siin on toimunud kaks korda väljakaevamised, et siin ei tohiks olla inimjäänuseid enam. Ja kui me hakkame siin mingit haljastusprojekti tegema, siis muinsuskaitseameti geoloogiaosakond tunneb kindlasti huvi asja vastu ja teevad oma uuringud. Eks siis näeb, mis saab tulevikus," sõnas Tubli.

Võidusamba rajamiseks tehakse konkurss. Tööde alustamiseks on järgmise aasta linnaeelarve kavas ette näha 50 000 eurot. Vabadussammas jäigi Paidesse omal ajal rajamata, kuna kohalik rahvas soovis ehitada rahvamaja, mis on aga nüüdseks lammutatud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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