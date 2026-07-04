USA idaosa tabanud kuumalaine mõjutab iseseisvuspäeva pidustusi

Laupäeval tähistatakse Ameerika Ühendriikides iseseisvuspäeva. Riigi idaosa tabanud erakordne kuumalaine on aga sundinud mitmel pool pidustuste kava ümber tegema ja osa üritusi tühistama.

Laupäeval möödub 250 aastat päevast, mil võeti vastu Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioon. Juubelipidustuste keskpunkt on pealinn Washington, kuhu on oodata sadu tuhandeid pidulisi.

Päeva jooksul lendavad pealinna kohal sõjalennukid ning õhtu kulmineerub suurejoonelise ilutulestikuga, mida korraldajad kirjeldavad kui seni suurimat riigi ajaloos. Õhtul peab kõne ka USA president Donald Trump.

Julgeolekumeetmed on pealinnas tavapärasest rangemad. Washingtoni kesklinnas kehtivad ulatuslikud liikluspiirangud ning pidustuste ajaks suletakse ka Ronald Reagani riiklik lennujaam, et tagada pealinna õhuruumi turvalisus.

Pidupäeva varjutab aga erakordne kuumus. USA idaosa on tabanud ulatuslik kuumalaine ning enam kui 185 miljonit inimest elab piirkondades, kus kehtib kuumahoiatus.

Washingtonis võib tajutav temperatuur pidupäeval ulatuda ligi 46 kraadini. Korraldajad kutsuvad inimesi üles jooma rohkelt vett, otsima varju ning kasutama jahutusalasid.

Kuumuse tõttu on mitmel pool riigis tulnud pidustuste kava muuta või üritusi sootuks ära jätta. Washingtoni kesklinnas suleti reede pärastlõunal ajutiselt osariikide laat, et külastajad ei viibiks päeva kõige kuumemal ajal väljas. Ka laupäevaks kavandatud iseseisvuspäeva paraad on kõrgete temperatuuride tõttu tühistatud.



Kuigi juubelipidustuste keskpunkt on Washington, tähistatakse Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva üle kogu riigi. Sisepoliitiliste pingete tõttu mitmel pool üle riigi oodata ka meeleavaldusi