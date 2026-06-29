ERR USA-s: Trump lubas vahistada peegeldusbasseini vett puudutavad inimesed

Ameerika Ühendriikides tähistatakse nädalavahetusel iseseisvuspäeva. Kuigi president Donald Trump on lubanud muuta pealinna Washingtoni pidustuste eel laitmatuks, ei ole kõik läinud päris plaanipäraselt.

Alles mõni nädal tagasi sai valmis üle 16 miljoni dollari maksma läinud peegeldusbasseini uuenduskuur. President Donald Trumpi soovil värviti basseini põhi tumesiniseks, et see näeks USA 250. sünnipäeva eel pidulikum välja.

"See ei näe välja nii halb, kui ma kartsin, aga seda polnud üldse vaja teha. Nüüd võiks selle lihtsalt rahule jätta, sest selle ümbertegemine oleks lihtsalt maksumaksja raha raiskamine," lausus Cindy.

Kuid vaid mõni päev pärast basseini veega täitmist muutus vesi vetikate tõttu roheliseks ning põhjast hakkas kohati lahti kooruma värskelt peale kantud sinine värv.

"Tulin siia vaatama, mis toimub. Nägin televisioonist, et inimesed püüavad võrgu abil vetikaid veest välja korjata. Tahtsin lihtsalt oma silmaga näha, mis siin juhtunud on," sõnas Joe.

Ekspertide sõnul on vetikate vohamisele kaasa aidanud madal veetase, suvine kuumus ja tumedaks värvitud basseinipõhi. Ka pealinlaste hinnangul on vetikad siin suvisel ajal tavaline nähtus.

"Eriti suve alguses tekivad tiikides ja järvedes vetikad, kui just pole väga võimsat filtreerimissüsteemi ja palju kemikaale. Aga neid ei saa siin kasutada, sest siin elavad ka linnud ja käivad inimesed," ütles Cindy.

Trump on aga öelnud, et basseini kahjustasid vandaalid, kes lõikasid terariistaga katki basseinipõhja katte.

"Nad läksid sinna ilmselt vaibanoa, mõne väga terava žileti või noaga. Nad lõikasid kattesse prao ja hakkasid seda üles rebima. Teate, miks? Sest nad on haiged inimesed," ütles Trump.

"Mind ajab vihale, et inimesed midagi sellist teevad. Et selles riigis leidub inimesi, kes on nii rumalad, et sellist asja korda saadavad," lausus Janet.

Kriitikute hinnangul on probleemi põhjuseks hoopis halb töö kvaliteet, mitte vandalism.

"Kui president palkas basseinieksperdi, siis tuleks ta vallandada. Ta ei tohiks selles valdkonnas töötada," lausus Cindy.

Enne 4. juuli pidustusi on administratsioon hoiatanud, et kõiki, kes basseini ronivad või vett puudutavad, ähvardab vahistamine. Basseini ümber on paigaldatud aiad, suurendatud turvakaamerate hulka ning piirkonda on toodud rohkem rahvuskaardi liikmeid.

"Olen president Trumpile tänulik, et ta selle korda tegi, ning rahvuskaardile, kes on siin, et kaitsta seda vandaalide eest. Ja soovin lihtsalt öelda: jumal õnnistagu Ameerikat tema 250. sünnipäeval," sõnas Janet.