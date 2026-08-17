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Toorid üritavad Suurbritannia ärikeskuses taas võimule saada

Välismaa
Suurbritannia ärikeskus London
Suurbritannia ärikeskus London Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Thomas Krych
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et opositsioonis olevad toorid üritavad taas Suurbritannia pealinnas ja finantskeskuses Londonis võimule tulla, samal ajal kui peaminister Andy Burnhami juhitud leiboristid on pööranud pilgu Põhja-Inglismaa poole.

Toorid on pikka aega olnud Londoni finantssektori liitlased. Partei on seotud börsimaaklerite ja pankuritega ning toetab maksude langetamist.

Tooride ja Londoni ärieliidi läbisaamine jõudis haripunkti 1980. aastatel, mil Margaret Thatcheri valitsus viis läbi ulatusliku finantssektori liberaliseerimise ning Suurbritannia pealinn tõusis maailma üheks tähtsaimaks finantskeskuseks.

Tooride viimastel valitsemisaastatel kaotas partei aga oma majandusliku usaldusväärsuse, seda eriti Liz Trussi lühikese peaministriaja jooksul. Tooride maine sai kahjustada, seejärel üritasid Keir Starmeri juhitud leiboristid näidata end ettevõtlussõbralikuna ning surusid läbi finantsfirmade jaoks soodsa dereguleerimiskava, vahendas Politico

Starmeri valitsus ei suutnud aga laiema valijaskonna seas suuremat toetust võita ning uus peaminister Burnham on seadnud teistsugused prioriteedid. Burnham keskendub rohkem elukalliduse probleemile, piirkondliku ebavõrdsuse vähendamisele ja Londoni-välise Suurbritannia arendamisele.

Toorid üritavad nüüd tekkinud olukorda ära kasutada, lubades leevendada regulatsioone ja ajada ettevõtlussõbralikumat finantspoliitikat.

"Neil on tekkinud võimalus, kuna Burnham ei rõhuta avalikkuses enam nii palju seda narratiivi, mis keskendub City (Londoni ärikeskus) kasvule ja konkurentsivõimele," ütles üks finantsteenuste sektori lobist.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et toorid kohtuvad nüüd pidevalt juhtivate finantsfirmade esindajatega ja kuulavad ära nende seisukohad.

"Nad tahavad väga suhelda. Nüüd on aeg, mil nad peaksid tõsiselt välja käima uue visiooni majandusest ja finantsteenustest," ütles üks asjaga kursis olev inimene. 

Toorid üritavad veel ka parempopulistidelt tagasi võita parempoolseid valijaid. Nigel Farage'i juhitud Reform on aga samuti võtnud omaks Thatcheri-aegse majanduspoliitika ning lubab finantssektorit reformida.

Tooride ridadest Reformi lahkunud Robert Jenrick ütles, et tema erakond kavatseb finantsteenuste sektoris läbi viia ulatuslikud reformid.

"Reformid, mida järjestikused rahandusministrid on viimasel ajal ellu viinud, pole lihtsalt olnud piisavalt loovad ega julged," ütles Jenrick. 

Politico märgib samas, et toorid ei kavatse Thatcheri pärandit Reformile loovutada.

"Nii Leiboristlik Partei kui ka Reform suudavad vaid teeselda, et mõistavad finantsteenuste rolli. Just konservatiivid olid need, kes viisid 1980. aastatel Nigel Lawsoni (Thatcheri rahandusminister) juhtimisel Citys läbi revolutsiooni, just konservatiividel on plaan seda teha ka tänapäeval," ütles tooride varikabineti liige Mel Stride. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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