Ombudsman pidi kaitsma Läti rahvusringhäälingu toimetusvabadust

Läti majandusministeerium heitis Läti rahvusringhäälingule (LSM) ette, et viimane ei kajastanud ministeeriumi korraldatud konverentsi. Läti avalik-õigusliku meedia ombudsman Edmunds Apsalons kaitses ringhäälingu otsust ning teatas, et LSM-il on õigus ise otsustada, milliseid sündmusi kajastada ja milliseid mitte.

Majandusministeerium kaebas, et LSM ei kajastanud 17. juunil Krāslavas toimunud majandusministeeriumi korraldatud ehitussektori konverentsi "Regulatsioon, rahastamine, jätkusuutlikkus".

Ministeerium väitis, et kajastuse puudumine kahjustas piirkonna mainet ning takistas majanduse taastumist. LSM teatas aga, et kõnealune konverents ei paku piisavalt avalikku huvi, et väärida kajastamist.

Apsalons kaitses ringhäälingu otsust. Ta tõi välja, et Läti avalikku meediat reguleeriv seadus tagab ringhäälingu toimetusliku sõltumatuse ning õiguse langetada iseseisvalt otsuseid selle kohta, milliseid teemasid avalikkusele kajastada.

Apsalons rõhutas, et vaba ajakirjandus ei pea pelgalt korraldajate soovil üritusi kajastama ning uudismeedia ülesanne ei ole täita turundus- ega avalike suhete funktsiooni.

Apsalons esindab Läti avaliku elektroonilise meedia nõukogu (SEPLPL) , mis teostab järelevalvet Läti avalik-õigusliku meedia üle.

"Olles hinnanud esitatud kaebuse ja toimetuse otsuse vastavust avalike elektrooniliste massimeediakanalite ja nende juhtimise seaduse (SEPLPL) sätetele, jõuti järeldusele, et LSM-i toimetuslik sõltumatus tagab meediakanalile õiguse teha sõltumatuid toimetuslikke otsuseid," seisab ombudsmani otsuses.