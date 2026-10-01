Läti lubab avalik-õiguslikus meedias avaldada venekeelset sisu vaid erandkorras

Läti parlament otsustas neljapäeval, et avalik-õiguslikus meedias tohib venekeelset sisu edaspidi avaldada vaid erandjuhtudel, näiteks eriolukorras ja Läti riiki ohustava väärinfo ümberlükkamiseks.

Muudatuse eesmärk on viia seadus kooskõlla Läti konstitutsioonikohtu otsusega, mille kohaselt peab avalik-õigusliku meedia sisu olema eelkõige lätikeelne, kuna venekeelne meedia on riigis juba piisavalt esindatud. Otsuse poolt hääletas 55 saadikut, vastu oli 24 saadikut.

Läti avalik-õiguslik televisioon ja raadio venekeelseid saateid ei edasta, kuid portaali LSM.lv veebisisu on seni avaldatud ka vene keeles.

Pärast valitsuse vahetust asus seim sel suvel konstitutsioonikohtu otsust ellu viima. Vene keeles saab edaspidi sisu toota vaid erandjuhtudel. Näiteks eriolukorra ajal, kui kui on vaja ümber lükata teavet, mis on eksitav ja ebatõene ning kujutab endast ohtu demokraatiale ja kogu Läti riigile.

Seaduse peab veel välja kuulutama Läti president. Muudatused peaksid jõustuma 1. jaanuaril 2027. aastal.