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Eveconiga seotud ettevõte tahab Viljandimaale rajada 200 MW gaasijaama

Majandus
Elektrialajaam. Foto on illustratiivne, ega ole seotud Sakala Energiaga.
Elektrialajaam. Foto on illustratiivne, ega ole seotud Sakala Energiaga. Autor/allikas: Heini Heinlaid/ERR
Majandus

Omanike kaudu energiaettevõtete grupiga Evecon seotud osaühing Sakala Energia on esitanud Viljandi vallavalitsusele taotluse ehitada valla territooriumile kuni 200-megavatise (MW) nimivõimsusega gaasielektrijaam.

Jaama asukohaks on ettevõte soovinud Sõõrumaa katastriüksust, mille läheduses paikneb elektrialajaam ning kust möödub lähedalt ka gaasitrass, ütles Viljandi vallavalitsuse planeeringute peaspetsialist Kaido Koppel neljapäeval ERR-ile.

Ta rõhutas siiski, et praegu ei ole veel vajalikku planeeringut isegi algatatud ning selleks oodatakse majandus- ja kommunikatsiooniminsteeriumilt selgust, kas tulenevalt planeerimisseaduse ebaselgusest peab planeeringuga tegelema riik või omavalitsus.

Jaama ehitamiseks vajalike planeeringute menetlus võtaks kindlasti paar aastat, arvas Koppel.

Sakala Energia OÜ esindaja Aivar Mäemets ütles ERR-ile, et kuna projekti osas ei ole veel planeeringut algatatud, ei pea ta praegu täiendavate kommentaaride andmist vajalikuks. "Pöördume teema juurde meeleldi tagasi, siis kui on midagi sisulist jagada," lubas Mäemets.

Sakala Energia omanik on OÜ MMA, mille omanikud on Marek Mägi ja SilvInvest OÜ (omanik Aivar Mäemets).

Mäemets on Saaremaa taustaga taastuvenergiaettevõtete grupi Evecon üks omanikest ja juhtidest. Eveconil on mitmeid päikese-, gaasi- ja tuuleenergiajaamu ning akuparke.

Kõige viimasena avas ettevõte teisipäeval koostöös Prantsusmaa energiatootja Corsica Sole ja rahvusvahelise investeerimisfondi Mirova ühisettevõttega Baltic Storage Platform Raasiku vallas Arukülas akusalvestuspargi Hertz 2 võimsusega 100 megavatti ja salvestusmahuga 200 megavatt-tundi.

Toimetaja: Mait Ots

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