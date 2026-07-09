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Tallinn on kiirendanud detailplaneeringute menetlust

Eesti
Tallinna linnavalitsus
Tallinna linnavalitsus Autor/allikas: Anna Urakhchina
Eesti

Tallinnas on detailplaneeringute menetlus viimase pooleteise aasta jooksul kiiremaks muutunud, selgub Postimehe ülevaatest.

"Tänavu poole aastaga oleme vastu võtnud 31 detailplaneeringut, eelmisel aastal võeti terve aasta jooksul vastu 25," ütles Tallinna korrakaitse, linnaplaneerimise ja linnavara valdkonna abilinnapea Tiit Terik (KE) Postimehele.

Lehe andmeil on 2026. aastal Tallinnas algatatud 24 planeeringut. 2025. aastal algatati kogu aasta jooksul 41 ja 2024. aastal 24 planeeringut. Tänavu on kehtestatud 11 planeeringut, üle-eelmisel aastal kehtestati neid aastaga 13, eelmisel aastal 24.

Planeeringute kiirendamises näeb oma osa ka eelmine linnavalitsus, mis selleks vajalikud reformid läbi viis.

"Juhtimissüsteemide ja -struktuuride muutused, et planeeringu algatamine oleks võimalikult lihtne ja et ka planeeringu tühistamine oleks linnaplaneerimise ameti, mitte linnavolikogu otsus, otsustustasandite allapoole toomine – selle kõigega me seal tegelesime, aga käima lükati see asi siis, kui meie juba linnavalitsusest lahkusime. Linnaplaneerimise amet on olnud supertubli ja kõik kavandatud asjad ellu viinud," ütles Teriku eelkäija, 2025. aasta lõpus pärast valimisi lahkunud linnavalitsuse abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Teriku sõnul aga töö jätkub menetluste kiirendamiseks ning sel eesmärgil pandi juuni alguses tööle Tallinna planeeringute registri uus versioon TPR2, mis võimaldab planeeringu menetlust jälgida, protsesse kiirendada, protseduure paralleelselt teha ning samuti saab igaüks TPR2-s planeeringu menetluste käiku jälgida.

Postimehega rääkinud kinnisvaraarendajad siiski linnavalitsuse optimismi ei jaga ning Merko Kodude juht Indrek Tarto ja Kapiteli arendusdirektor Martin Rebane ütlesid, et nende kogemused ei kinnita planeeringumenetluste kiirenemist.

Terik märkis, et menetluse venimise üks põhjus on ka inimfaktor, aga sellegi kallal töötatakse.

Loe pikemalt Postimehest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Postimees

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