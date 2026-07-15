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Hiina majanduskasv aeglustub

Välismaa
Hiina ärikeskus Shanghai
Hiina ärikeskus Shanghai Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JADE GAO
Välismaa

Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3 protsenti, mis oli aeglaseim tempo alates 2022. aastast. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigisisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine.

Veel esimeses kvartalis kasvas Hiina majandus viis protsenti, mis viitab sellele, et majanduse hoog on raugemas. Poolaasta lõikes kasvas Hiina majandus 4,7 protsenti.

Kuigi Hiina eksport kasvas juunis aastaga koguni 27 protsenti, peamiselt tehisintellekti sektori suure nõudluse tõttu, ei suutnud see kompenseerida sisemajanduse nõrkust. Viimati kasvas Hiina majandus nii aeglaselt 2022. aastal, kui riik maadles pandeemiast tingitud majanduslike tagajärgedega, vahendas The Wall Street Journal

"Hiina aeglustuv üldine kasvutempo viitab majanduse sügavatele nõrkustele, mis on pärssinud sisenõudlust ja muutnud majanduskasvu püsimise suurel määral sõltuvaks ekspordist," ütles Cornelli ülikooli Hiina majanduse ekspert Eswar Prasad. 

Hiina majandust pärsib jätkuvalt veel ka sügav kinnisvarakriis. Riigi majanduse üks peamisi tugisambaid olnud kinnisvarasektor on endiselt languses. Lisaks tekitab Hiina kasvav ekspordimaht pingeid kaubanduspartneritega, eelkõige Euroopa Liidus, kus kardetakse, et odavate Hiina kaupade sissevool kahjustab kohalikke ettevõtteid ja tööstust.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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