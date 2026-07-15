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Oslos toimub kuumalaine tõttu lennuradade kastmine

Välismaa
Oslo lennujaam
Oslo lennujaam Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Tom Little
Välismaa

Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulava asfalti tõttu võimatuks.

Oslos on õhk tavapärasest umbes 10 kraadi soojem, mis muudab lennuvälja radade kastmise möödapääsmatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid sulaval asfaldil libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid.

"Kui on selline õhutemperatuur, nagu neil päevil, 30 kraadi ümber, siis on asfalt juba hommikul vara 40 kraadi soe. Nii et hakkame varakult pihta ja teeme õhtuks umbes 15 ringi. Tööd on kõvasti," ütles Oslo lennujaama tuletõrjeülem Ola Framstad.

Lennujaama tuletõrjeülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem.

"Me alustasime 1999. aasta suvehooajal ehk siis oleme seda tööd juba mõnda aega teinud, aga möödunud aastast peale tuleb seda teha järjest rohkem," märkis Framstad.

Palav on ka Oslost üpris kaugel põhja pool, Norra vihmapealinnaks peetavas Bergenis.

"Me usume, et täna tuleb 37 kraadi ära," ütles Stormgeo meteoroloog Isak Slettebø. 

Norralased ise võtavad kuumalainet rahulikult. Bergeni elanike sõnul paneb enneolematu palavus neid küll mõtlema kliimamuutusele, mis võib harjumuspärast eluolu mitmel viisil muuta, kuid üldiselt külmavõitu Norras kohalikud elanikud kuuma ilma üle vähemalt esialgu kurta ei kavatse.

Meteoroloogide sõnul peaks kuumalaine nädalavahetuseks läbi saama ja järgnema tavapärased Norra suveilmad. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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