Kuumalaine tõi Lääne-Euroopasse uue soojarekordi

Äärmuslik kuumus algas juba mais ning on aidanud kaasa ulatuslikele metsatulekahjudele, pikaajalisele põuale ja uutele soojarekorditele kogu regioonis. Samuti eeldatakse, et kuumus on põhjustanud tuhandeid täiendavaid surmajuhtumeid.

Kogu maailmas on 2026. aasta seni rekordiliselt kuumade aastate arvestuses kolmandal kohal, jäädes alla 2024. ja 2025. aastale, näitavad kliimastatistika andmed. Samas on 2026. aastal veel aega edetabelis kõrgemale tõusta. Teadlaste sõnul suurendab inimtegevusest põhjustatud globaalse soojenemise kiirenemise ja tavapärasest tugevama El Niño koosmõju tõenäosust, et 2026. aastast võib aasta lõpuks saada mõõtmisajaloo kõige kuumem aasta, ületades 2024. aasta rekordi – või jõudes sellele vähemalt väga lähedale.

El Niño on perioodiline nähtus, mille käigus Vaikse ookeani teatud piirkonnad soojenevad ning mis põhjustab temperatuurimuutusi kogu maailmas.

Copernicuse andmetel mõõdeti möödunud kuul juulikuu kõrgeim keskmine merepinnatemperatuur kogu mõõtmisajaloo jooksul jäävabades ookeanipiirkondades ehk aladel, mida ei kata hooajaline merejää.

Sellele aitas osaliselt kaasa Vaikses ookeani ekvatoriaalses piirkonnas kujunev El Niño. Juulikuu uus keskmine merepinnatemperatuuri rekord oli 20,96 Celsiuse kraadi, ületades 2023. aasta rekordi (20,89 °C).

Samas oli üleilmne keskmine õhutemperatuur möödunud kuul 16,90 Celsiuse kraadi, mis tähendab, et juuli 2026 oli võrdselt 2024. aasta juuliga mõõtmisajaloo soojuselt teine.

Lääne-Euroopas kerkis aga juuni-juuli perioodi keskmine temperatuur 21,62 Celsiuse kraadini, teatas Copernicus. Tegemist oli regioonis uue rekordiga.

"Püsivad kõrgrõhkkonnad hoidsid kuumuse Lääne-Euroopa kohal lõksus ning äärmuslikud temperatuurid süvendasid ka ulatuslikku põuda. Kui pinnas kuivab, kaotab see võime pakkuda looduslikku jahutust, mistõttu saab kuumus kergemini koguneda," ütles Euroopa ilmaprognoosikeskuse ECMWF kliimavaldkonna strateegiline juht Samantha Burgess.

"See on selge näide sellest, kuidas kliimamuutused muudavad kuumaäärmusi intensiivsemaks ning kuidas kuumus ja põud hakkavad üha enam teineteist võimendama," lisas ta.