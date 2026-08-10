X!

Kuumalaine tõi Lääne-Euroopasse uue soojarekordi

Välismaa
Temperatuurierinevused Lääne-Euroopas 2026. aasta juuni teises pooles võrrelduna aastate 1990-2020 keskmisega.
Temperatuurierinevused Lääne-Euroopas 2026. aasta juuni teises pooles võrrelduna aastate 1990-2020 keskmisega. Autor/allikas: Copernicus Climate Change Service/ECMWF
Välismaa

Lääne-Euroopat sel suvel tabanud kuumalained purustasid juunis-juulis mõõdetud keskmise temperatuuri rekordi, mis pärines 2022. aastast, teatas Euroopa kliimateenistus Copernicus.

Äärmuslik kuumus algas juba mais ning on aidanud kaasa ulatuslikele metsatulekahjudele, pikaajalisele põuale ja uutele soojarekorditele kogu regioonis. Samuti eeldatakse, et kuumus on põhjustanud tuhandeid täiendavaid surmajuhtumeid.

Kogu maailmas on 2026. aasta seni rekordiliselt kuumade aastate arvestuses kolmandal kohal, jäädes alla 2024. ja 2025. aastale, näitavad kliimastatistika andmed. Samas on 2026. aastal veel aega edetabelis kõrgemale tõusta. Teadlaste sõnul suurendab inimtegevusest põhjustatud globaalse soojenemise kiirenemise ja tavapärasest tugevama El Niño koosmõju tõenäosust, et 2026. aastast võib aasta lõpuks saada mõõtmisajaloo kõige kuumem aasta, ületades 2024. aasta rekordi – või jõudes sellele vähemalt väga lähedale.

El Niño on perioodiline nähtus, mille käigus Vaikse ookeani teatud piirkonnad soojenevad ning mis põhjustab temperatuurimuutusi kogu maailmas.

Copernicuse andmetel mõõdeti möödunud kuul juulikuu kõrgeim keskmine merepinnatemperatuur kogu mõõtmisajaloo jooksul jäävabades ookeanipiirkondades ehk aladel, mida ei kata hooajaline merejää.

Sellele aitas osaliselt kaasa Vaikses ookeani ekvatoriaalses piirkonnas kujunev El Niño. Juulikuu uus keskmine merepinnatemperatuuri rekord oli 20,96 Celsiuse kraadi, ületades 2023. aasta rekordi (20,89 °C).

Samas oli üleilmne keskmine õhutemperatuur möödunud kuul 16,90 Celsiuse kraadi, mis tähendab, et juuli 2026 oli võrdselt 2024. aasta juuliga mõõtmisajaloo soojuselt teine.

Lääne-Euroopas kerkis aga juuni-juuli perioodi keskmine temperatuur 21,62 Celsiuse kraadini, teatas Copernicus. Tegemist oli regioonis uue rekordiga.

"Püsivad kõrgrõhkkonnad hoidsid kuumuse Lääne-Euroopa kohal lõksus ning äärmuslikud temperatuurid süvendasid ka ulatuslikku põuda. Kui pinnas kuivab, kaotab see võime pakkuda looduslikku jahutust, mistõttu saab kuumus kergemini koguneda," ütles Euroopa ilmaprognoosikeskuse ECMWF kliimavaldkonna strateegiline juht Samantha Burgess.

"See on selge näide sellest, kuidas kliimamuutused muudavad kuumaäärmusi intensiivsemaks ning kuidas kuumus ja põud hakkavad üha enam teineteist võimendama," lisas ta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AP

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:45

Aust tuli tõukerattamaratonis maailmameistriks, Villako hõbedal

08:25

Stoicescu ja Kiili lahkumised jätavad võimuliidu vähemusse Uuendatud

08:17

TÄNA OTSE | EM-i avapäeval on võistlustules neli Eesti sportlast

08:16

Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast

08:13

Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali

08:02

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu

07:38

Kuumalaine tõi Lääne-Euroopasse uue soojarekordi

06:56

Ukraina saab Türgilt suure koguse ründerelvi

09.08

Eesti vibulaskurid said kodusel tippvõistlusel kaela kuldmedalid

09.08

Jalgrattaga mäestlaskumine kogub Eestis tuure: noored otsivad ekstreemsust

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.08

Elon Musk ei luba Ukrainal kasutada Starlinki Venemaa ründamiseks

09.08

Prantsusmaa võimud on seoses maastikupõlengutega vahistanud üle 400 inimese

09.08

Helme: Madise valimine presidendiks võib viia tulemuse vaidlustamiseni kohtus

09.08

Sõja 1628. päev: Belgorodis puhkesid Ukraina droonirünnaku järel põlengud Uuendatud

09.08

Ajateenistuse järel ei saa enam töötukassast toetust

09.08

Tartus Rüütli tänaval valmiv elumaja tekitab baariomanikes muret

09.08

Põhja-Korea riigimeedia soovitab kuumuse peletamiseks süüa koeralihasuppi

09.08

Kalev Stoicescu lahkub erakonnast Eesti 200

09.08

WSJ: USA luure seostab Saksamaa lennujaamast leitud lõhkeainega drooni Venemaaga

09.08

Suri Lionel Messi isa ja agent

ilmateade

SPORT

08:45

Aust tuli tõukerattamaratonis maailmameistriks, Villako hõbedal

08:17

TÄNA OTSE | EM-i avapäeval on võistlustules neli Eesti sportlast

08:13

Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali

08:02

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu

loe: kultuur

09.08

Aasta kirjanik on Piret Jaaks romaaniga "Päikeseuskujad"

09.08

Vestlusring. Trükitud tekstide vajalikkusest

09.08

Kultuuriportaal soovitab: Heino Parsi nukufilmid Jupiteris

09.08

Galerii: Tartuffi avafilm tõi kohale täismaja

loe: eeter

09.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Helgi Sallole

09.08

Kai Kunder: laulu- ja tantsupidu algas vihmas ja lõppes päikeses

08.08

Signed-Johanna Hecht: ma ei tule lihtsalt koristama, ma tulen appi

08.08

Andra Teede: loodan, et "Nüüd õpin Mustamäel" sütitab noortes sädeme

Raadiouudised

09.08

Värske uuringu järgi vähendavad linnade rohealad laste allergiariski

09.08

Kuressaare lennuväljalt ei saa kuu lõpuni lennata

09.08

Ajateenistuse järel ei saa enam töötutoetust

09.08

Päevakaja (09.08.2026 18:00:00)

08.08

USA Senat kiitis heaks Vene naftatulusid vähendavad sanktsioonid

08.08

Päevakaja (08.08.2026 18:00:00)

08.08

Võrumaal Antslas algas Hauka laat

08.08

Soojenevad veed loovad häid tingimusi kalaparasiitidele

08.08

Narva-Jõesuus avati Eesti idapoolseim meremuul

07.08

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo