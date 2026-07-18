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Anneli Aab: laste muusikaõpet "Everybody" kohtuvaidlus ei mõjuta

Arvamus
Anneli Aab
Anneli Aab Autor/allikas: Erakogu
Arvamus

Ivar Musta laulu "Everybody" üle käiv vaidlus ei sea kahtluse alla laste õigust õppida ja esitada muusikateoseid, vaid kohus annab seadusele tuginevalt vastuse küsimusele, millal teadlik ümbertöötlus vajab autori nõusolekut, selgitab Anneli Aab, Ivar Musta lepinguline esindaja selles vaidluses.

Meedias on leidnud kajastamist Ivar Musta ja Eesti Filmi Instituudi (EFI) vaheline kohtuvaidlus, mis tõusetus sellest, et 2023. aastal EFI galal esitati Eurovisiooni võidulugu (autor Ivar Must) "Everybody" muudetud kujul. Mõned selle vaidlusega seotud asjaolud vajavad lisaselgitusi.

Esiteks, kohtus ei vaieldud selle üle, kas ja kellel oli õigus "Everybody" esitada, vaid selle üle, et teost, mida esitati ("Everybody") oli muudetud. Eesti Autorite Ühing (EAÜ) annab küll lihtlitsentse teose avalikuks esitamiseks, kuid EAÜ-l ei ole kunagi olnud pädevust anda autorite eest nõusolekuid või litsentse teoste muutmiseks. Selleks tuleb pöörduda autori poole, kuid seda keegi ei teinud.

Teiseks, teose muutmine ja teose esitus pole sünonüümid. Teos on autori looming ja esitus on viis, kuidas esitaja konkreetset teost publikule vahendab. Autoril tekivad teosele õigused ning esitajal tekivad esitusele õigused.

Teose muutmine tähendab, et teose sisu või vormi on teadlikult muudetud, näiteks on meloodiat, harmooniat muudetud, partiisid muudetud vmt, millega käesolevas vaidluses oli tegu. Kui aga teose esituse kvaliteet "kõigub", siis see ei kujuta endast teose muutmist. Autoriõigus ei nõua, et iga esitus oleks ideaalne.

Kolmandaks, autoriõigustega kaitstud teos (sh kuid mitte ainult muusikateos) on kaitstud mistahes muudatuste eest, mitte üksnes loominguliste muudatuste eest. Tegemist pole uue ega väljamõeldud õigusega, vaid autoriõiguse seaduse (AutÕS) vastav regulatsioon on sellisena olnud alates vastuvõtmisest aastal 1992.

Samad õigused tulevad autorile ka Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni art 6bis lg-st 1. Viidatud kohtuvaidluses ei olnud poolte vahel tegelikult vaidlust selles, et teost oli muudetud, vaid pooled vaidlesid selle üle, kas pelgalt fakt, et tegemist polnud loominguliste muudatustega (st tegu polnud arranžeeringuga), välistab autoriõiguste rikkumise või mitte.

Nii maakohus kui ka ringkonnakohus nõustusid autoriga, et seadus näeb selgelt ette teose autori nii isikliku kui ka varalise õiguse teoses ka muude kui üksnes loominguliste muudatuste (arranžeeringute) tegemisele.

Mida see kõik laste ja mudilaste muusikaõppe ja eksamiettekannete kontekstis tähendab? Mitte midagi.

Vaidlus seda ei puuduta ning ka vaidluse tulemus ühte või teistpidi seda ei mõjuta. Oluline on mõista, et varemgi polnud haridus- ja kasvatusasutused üldjuhul vaikimisi vabastatud kaitstud teoste kasutamise eest autoritasu maksmise kohustusest, kuid seadus on kogu aeg selgelt näinud ette erandid juhtudeks, mil teose kasutamine toimub vahetult õppe- või kasvatuseesmärgil ning vastab seaduses sätestatud tingimustele.

Nii on teose avalik esitamine lubatud ilma autori loata ning autoritasu maksmiseta juhul, kui esitamine toimub vahetult õppeprotsessis või õppeasutuse kasvatustegevuse raames ning kõik seaduses sätestatud tingimused on täidetud.

Kohtupraktika kohaselt – jah, ka see on varasemalt läbi vaieldud – hõlmab mõiste "vahetu õppeprotsess" lisaks tundidele ka õppekava toetavaid tegevusi, sh aktusi ja koolikontserte. Sama erand laieneb ka esitajate ja fonogrammitootjate õigustele.

Niisiis on laste muusikaõpe ja -kontserdid hõlmatud AutÕS-is toodud erandiga ning käesolev kohtuvaidlus seda kuidagi ei mõjuta ja vaidlus laste muusikaõpe ei ähvarda. Laste ebatäpne või arengujärgule vastav esitus ei tähenda iseenesest teose muutmist ega autori õiguste rikkumist.

Küll ei rakendu samasugused erandid ärilisel eesmärgil toimetavatele kontserdikorraldajatele. EAÜ annab litsentse teos(t)e avalikuks esitamiseks, kuid mitte teoste muutmiseks.

Kui bänd või kontserdikorraldaja või keegi teine soovib teost muuta ja seejärel seda muudetud kujul esitada – nagu oli tegemist EFI 2023. aasta galal –, siis teose muutmiseks tuleb pöörduda õiguste omaja, kelleks on reeglina autor või kirjastaja, poole, sest EAÜ poolt antud teose esitamise litsents eeltoodut ei hõlma ega ole ka kunagi hõlmanud.

Seega ei sea vaidlus kahtluse alla laste õigust õppida ja esitada muusikateoseid, vaid kohus annab seadusele tuginevalt vastuse küsimusele, millal teadlik ümbertöötlus vajab autori nõusolekut.

Toimetaja: Kaupo Meiel

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