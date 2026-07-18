ERR USA-s: jalgpalli MM on tekitanud uue moetrendi

Jalgpalli maailmameistrivõistlused on USA-s tekitanud uue moetrendi. Tänavapildis kohtab üha rohkem retrojalgpallisärke. Mõne särgi eest ollakse valmis maksma sadu dollareid ja müüjate sõnul on MM kasvatanud särkide müügi lausa mitmekordseks.

Retrodisain, erksad värvid ja legendaarsete mängijate nimed on muutnud kunagised jalgpallisärgid ihaldatud moeesemeks.

"Jalgpallisärkidest on saanud igapäevane rõivaese. See aitab ka meie äri, sest siia tuleb inimesi, kes ei tea isegi, millise meeskonna särk see on. Nad ostavad selle lihtsalt värvi või välimuse pärast. Särgist on saanud ka moeelement," ütles särkidega kauplev Jimmy Ruiz.

Jalgpalli kasvav populaarsus Ameerika Ühendriikides ja kodune MM-finaalturniir on sellele trendile veelgi hoogu juurde andnud.

"On lahe näha, et inimesed kannavad nii palju jalgpallisärke. Olen ise terve elu jalgpalli mänginud, nii et särgid on mulle olulised. Isegi kui inimene jalgpalli ei mängi ja talle lihtsalt meeldivad need särgid, on see äge. Neid on alati tore näha," lausus Tyler.

"Mujal maailmas on see olnud tavapärane. Aga Ameerikas saavad trendid alguse või lõpu. Usun, et maailmameistrivõistlused annavad sellele aga hoogu juurde," lausus Kiman.

Moe kõrval mängib olulist rolli ka nostalgia. Paljud otsivad särke, mis meenutavad lapsepõlve, lemmikmängijaid või unustamatuid turniire.

"Mul oli kunagi 1994. aasta Brasiilia koondise mängija Romário särk. Sain selle noorena toonase MM-i ajal, aga kusagil elu jooksul läks see kaduma. Tahaksin selle uuesti leida. See ongi see üks särk, millest siiani puudust tunnen," ütles Kiman.

Kõige nõutumate särkide hulka kuuluvad jalgpalli suurimad superstaarid, kuid põhapäevase finaali eel kaovad riiulitelt kiiresti ka Argentina ja Hispaania koondise särgid.

"Populaarsed on Prantsusmaa Zidane'i särgid, mida ka ise kannan. Ronaldinho Brasiilia ja Barcelona särgid. Mõlema Ronaldo, nii Cristiano Ronaldo kui ka Brasiilia Ronaldo ja Messi särgid. Need on vaieldamatult kõige nõutumad," lausus Jimmy Ruiz.

Särgi hind sõltub mängijast, aastakäigust ja seisukorrast. 1990-ndate originaalsärgid võivad maksta mitusada dollarit. Kollektsionäärid on valmis särkide eest maksma märkimisväärseid summasid.

"Mina ilmselt üle 200–300 dollari ei maksaks, aga kõik sõltub konkreetsest särgist. Mõnel on kollektsionääride silmis suur väärtus, mõnel hoopis emotsionaalne väärtus. See sõltub sellest, mida inimene otsib ja mis talle on oluline," ütles Tyler.

Müüjate sõnul on maailmameistrivõistlused nende müüginumbreid mitmekordistanud ning käes on läbi aegade parim müügiaeg.

"Philadelphias oli üks klient, kes ostis korraga umbes 20 särki. Ta kulutas ühe ostuga ligikaudu 7000 dollarit. Loomulikult olin selle üle väga rõõmus," lausus Jimmy Ruiz.