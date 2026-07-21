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Tallinna kommunikatsiooni asub juhtima Rasmus Ruuda

Eesti
Rasmus Ruuda
Rasmus Ruuda Autor/allikas: Carl-Robert Kagge/riigikantselei
Eesti

Tallinna kommunikatsioonijuhina alustab 3. augustist tööd endine ajakirjanik ja valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor Rasmus Ruuda.

Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti kommunikatsiooniosakonna juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Vaher lisas, et linn kasutas juhi leidmiseks sihtotsingut. "Oluline oli ka kriisikommunikatsiooni juhtimise oskus ning avaliku sektori tundmine," ütles ta.

Rasmus Ruudal on enam kui 25-aastane kogemus kommunikatsiooni- ja meediavaldkonnas, viimati töötas ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktorina. Aastatel 2008–2022 oli ta majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik ja hiljem juhataja. Enne seda töötas Ruuda Baltic News Service'i majandusuudiste toimetajana ning Eesti Põlevkivi pressiesindajana.

Eelmine Tallinna strateegiakeskuse linnadiplomaatia ja kommunikatsiooni osakonna juhataja Elo Ellermaa, kes asus tööle märtsis, lahkus juuni lõpus ametist. Ametist lahkumise põhjusena tõi ta välja erineva vaate kommunikatsioonile. Praegu juhib Ellermaa rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonda.

Kommunikatsiooniosakond korraldab Tallinna linna välis- ja sisekommunikatsiooni, meediasuhteid, digikanalite ja sotsiaalmeedia sisu, multimeedialahendusi ja kriisikommunikatsiooni.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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