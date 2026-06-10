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Tallinna värske kommunikatsioonijuht lahkub ametist

Eesti
Elo Ellermaa
Elo Ellermaa Autor/allikas: Kalle Veesaar
Eesti

Märtsist Tallinna strateegiakeskuse linnadiplomaatia ja kommunikatsiooni osakonda juhtinud Elo Ellermaa lahkub juuni lõpus ametist. Tema sõnul on põhjus erinev vaade kommunikatsioonile.

Ellermaa valiti veebruaris 31 kandidaadi seast Tallinna vast moodustatud linnadiplomaatia ja kommunikatsiooniosakonda juhtima.

Tema sõnul lahkumine Tallinna kommunikatsioonijuhi kohalt ei ole seotud poliitilise survega, vaid visioonide erinevusega.

"Kommunikatsioon on tänapäeval nii lai valdkond, on erinevaid viise ja meetodeid. Kui mul on suur meeskond juhtida, pean aru saama, millise visiooniga neid juhin," ütles Ellermaa.

"Kuidas mina näen ja juhiksin kommunikatsiooni, on mõnevõrra erinev sellest, mida Tallinna linnas oodatakse, selle tõttu ma leidsin, et võib-olla on mõttekas, kui ma rakendan oma visiooni ja oskuseid mujal," lisas ta.

"Keegi ei tahtnud minust lahti saada, vähemalt ma ei tea, et oleks," ütles Ellermaa.

Ta lahkub katseajal ja Ellermaa tööleping Tallinna linnaga lõppeb 28. juunil.

Ellermaa sõnul on lahkumise põhjus ka osaliselt uue töökoha olemasolu. "Mul oli mitu läbirääkimist, millega ühel olen lõpusirgel," ütles ta.

Isamaalasest Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kommunikatsioonijuhi lahkumine ei olnud ei tema ega ka linnavalitsuse initsiatiiv.

"Mul on tegelikult väga kahju, et lahkub inimene, kes oma tööga väga hästi toime tuli ja tuleks edaspidi ka. Aga lihtsalt tundub, et see tempo või need tingimused, milles tuleb töötada, kõikidele lihtsalt ei sobi ja selleks ongi katseaeg ette nähtud, et kumbki pool saab siis selle piires väga paindlikult otsustada, mis saab edasi. Mina austan seda inimest ja tema tööd ning mul on tegelikult kahju, et ta lahkub," ütles Raudsepp.

Ellermaa sõnul lahkumise taga tempo ega ka tingimused rolli ei mänginud, vaid tegu oli puhtalt visiooni küsimusega.

Ellermaa on töötanud ajakirjaniku ja saatejuhina Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses. Hiljem tegutses ta strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas Meta Advisorys, Eleringis ning Ignitis Eestis, kus vastutas kommunikatsiooni ja turunduse eest. Tema töö hõlmas rahvusvahelist koostööd ja suurprojektide kommunikatsiooni kavandamist. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli inglise filoloogia erialal.

Tallinna linnavolikogu otsuse alusel liideti alates 16. veebruarist 2026 kommunikatsiooniosakond ning linnadiplomaatia ja protokolli osakond. Uue üksuse nimi on linnadiplomaatia ja kommunikatsiooni osakond. Osakonna koosseisus olevaid sektoreid ei muudetud.

Muudatuste käigus koondati ka Tallinna kommunikatsiooni aasta juhtinud Karin Veskimäe, kes valiti avaliku konkursi kaudu eelneva linnavõimu valitsemisajal.

Linnavalitsus plaanib nüüd juulist kommunikatsiooni ja linnadiplomaatia osakonna taas lahku viia. Selleks luuakse Tallinna strateegiakeskuse koosseisu linnakantslerile vahetult alluv välissuhete osakond.

Kommunikatsiooniosakonda jäävad senise osakonna kommunikatsioonivaldkonna töökohad.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

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