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Ukraina paneb ka drooninimed Venemaaga võitlema

Välismaa
Ukraina pikamaa ründedroon An-196 Ljutõi
Ukraina pikamaa ründedroon An-196 Ljutõi Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Ukraina droonitootjad muudavad musta huumori relvaks, pannes oma süsteemidele Venemaad pilkavad nimed ja tugevdades nii ukrainlaste võitlusvaimu. Ebatavaliste nimedega relvad on saanud osaks psühholoogilisest sõjast.

Venelastele ebamugavad, mõnikord ka solvavad ja isegi ebatsensuursed nimed on muutunud Ukraina vastupanu sümboliteks ajal, mil Kiiev laiendab oma droonisõda, vahendas väljaanne The Kyiv Post uudisteagentuuri Agence France-Presse (AFP) artiklit.

Droone kasutavad Ukraina relvajõud nii Vene kamikaze-droonide tõrjumiseks kui ka Venemaal asuvate sihtmärkide tabamiseks sadade kilomeetrite kaugusel.

Ukraina kaitsetehnoloogiaettevõtte SkyFall toodetud PS-1 Sun, mida hüütakse pisjuniks – see on ukrainakeelne slängisõna (пісюн) peenise kohta –, on muutunud peaaegu üldnimetuseks püüdurdroonidele, mille vaenlase ründedroone maha võtta.

See on inspireerinud isegi moodustama verbi, millega kirjeldatakse Venemaa kamikaze-droonide saatust: tabamisel ütlevad ukrainlased, et need "pisjunitakse".

Esmaspäeval tutvustas SkyFall Londoni edelaosas Farnborough' lennundusnäitusel PS-1 Suni uut versiooni, mis on mõeldud Venemaa kasutatavate reaktiivmootoriga Shahedi droonide tõrjumiseks.

Sõnamängu, musta huumorit ja viha väljendavaid sõnu ühendavad nimed on muutunud vastupanu sümboliteks ning võimaluseks tuua veidi rõõmu riiki, mis on Venemaaga sõjas olnud juba ligi neli ja pool aastat.

"Tahtsime luua tõhusa toote ja samal ajal ka oma sõdurite moraali veidi tõsta. Ja meil on see õnnestunud: mütoloogia on hoo sisse saanud, sellest droonist on saanud ülemaailmne staar," ütles AFP-le SkyFalli pressiesindaja, kes osaleb rahvusvahelistel kaitsetööstuse näitustel anonüümselt.

Kaugmaa droonidele spetsialiseerunud Ukraina tootja Fire Pointi mudelite FP1 ja FP2 ametlikud nimed tulenevad ettevõtte initsiaalidest. Aga sisemiselt tähendavad need sõnu "Fuck Putin" (mugandatult "Mine persse, Putin").

Ukraina pikamaa ründedroon FP-1 Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Ka Ukraina riikliku relvaettevõtte Ukroboronprom toodangule on teadlikult nimesid valitud.

Hiljutistes rünnakutes Venemaa naftatöötlemistehaste vastu kasutatud kaugmaadrooni nimi Ljutõi (ukr.k. Лютий) tähendab ukraina keeles veebruari – kuud, mil Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi – kui ka raevukat, ägedat või vihast.

Teise drooni nimi on Paljanõtsia (ukr.k. паляниця) , mis tähendab traditsioonilist Ukraina nisuleiba. Seda sõna on vene keelt kõnelevatel inimestel raske hääldada ning sõja ajal toimib see omamoodi testina, mille abil eristada ukrainlasi venelastest.

Ründedrooni nimi Peklo (ukr.k. пекло) tähendab ukraina keeles põrgut ja selle valis Ukroboronpromi tootele Ukraina president Volodõmõr Zelenski, ütles AFP-le kontserni kõrge ametnik, kes palus jääda anonüümseks.

Nimi väljendab ametniku sõnul kättemaksu kõige Ukrainale tehtud eest ja karistust Venemaa põhjustatud hävingu eest.

"See ei ole lihtsalt järjekordne kommertstoode, mille eesmärk on raha teenida. See on objekt, mis meid kaitseb, võimaldab meil elada veel ühe päeva ja näha taas oma lähedasi," ütles Ukroboronpromi ametnik. "Paljud mu kolleegid ei tea hommikul kodust lahkudes, kas nad õhtul tagasi tulevad."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Post

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