X!

Järva-Madise kalmistu ümberkukkunud ristid soovitakse väärikalt säilitada

Eesti
Foto: Olev Kenk/ERR
Eesti

Järva vallas käib arutelu, mida teha Järva-Madise kalmistul ümber kukkunud vanade metallristidega, mis malevlaste abiga kokku korjati.
Haudadega mitteseostatavaid riste on kokku korjatud mujalgi.

Järva-Madise kalmistu vanal osal korjati õpilasmalevlaste abiga kokku need ristid, mis olid maha langenud ja segasid kalmistu hooldamist.

"Osalt olid juba isegi mulla ja murukamara alla vajunud. Ja pidevalt sõideti neist üle ja kõnniti neist üle," märkis Järva-Madise Püha Matteuse koguduse õpetaja Jane Vain.

Kui esialgu kuhjati ristid kalmistu piirdeaia äärde, siis tänaseks on need ebaõnnestunult üle viidud platsile, mis piirneb Jakob Sikenbergi hauaga, hoolimata sellest, et Oru Pearu prototüübi kalm on muutunud omalaadseks külastusobjektiks.

Vain lubab nende ristide eksponeerimiseks leida väärika lahenduse. "Et nad oleksid väärikalt hoitud, et nad oleksid alal hoitud ja nad ei saaks edaspidi rohkem kahjustada," ütles ta.

Sarnaseid ristimägesid võib kohata paljudes surnuaedades, nii ka Türi kesklinna kalmistul.

Türi koguduse õpetaja Andres Tšumakov pooldab vanade ristide kokkukogumist.

"Kunagi vallajuhina olles me Käru kalmistul samamoodi ristid, mis olid laiali, mis takistasid hooldamist, said kogutud kokku ja pandud surnuaia sissesõidu juurde. Nii et seda on kindlasti ka mujal tehtud," sõnas Tšumakov.

Üks ilusamaid näiteid vanade hauatähiste väärikast säilitamisest on Kadrina kalmistu ristisalu.

Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Madis Mikkor vanade ristide kokkukogumises eetilist probleemi ei näe.

"Ei ole tegu hauatähisega selles mõttes, et haud ja rist ei ole omavahel seostatavad, siis ei saa selles otseselt midagi taunimisväärset leida. Mahakukkunud rist tähendab, et selle koha pealt ei ole võimalik kalmistut hooldada. Ma olin maakonnanõunikuna teadlik, et selline hooldusplaan on sellel kalmistul," sõnas Mikkor

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:33

Väiksemad kiirabibrigaadid tooksid kaasa pikemad visiidid

21:16

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

20:25

Kiirabivõrgu uuendusega lisandub teatud piirkondadesse kiirabibaase

20:25

Endine Premium liiga mängija suri 26-aastaselt

20:20

OTP plaanib Luminori ostuga laiendada tegevust euroalal

20:15

Pärnus on suurenenud huvi kohalikele suunatud kinnisvara vastu

20:10

Viipekeelsed uudised

19:57

Hispaania kõrgliiga juht tahab Infantino lahkumist: tema aeg on läbi

19:51

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:18

Järva-Madise kalmistu ümberkukkunud ristid soovitakse väärikalt säilitada

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20.07

Ungari OTP pank ostab Luminori ära

08:40

Uute kaalulangetusravimitega käivad kaasas tugevad kõrvalmõjud

13:48

Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju Uuendatud

20.07

Sõja 1608. päev: Ukraina tabas FSB baasi okupeeritud Hersonis Uuendatud

20.07

Soomlastele teeb muret piirist 200 kilomeetri kaugusel asuv Vene keemiatehas

20.07

Tartu turg kipub linna jaoks liiga suureks jääma

12:40

MKM tahab lõpetada 35 aastat kestnud maareformi

07:13

Bloomberg: Zelenski kaalub Sõrskõi vallandamist

20.07

Marek Sadam: meil Mikuga on alati millestki rääkida ja millestki vaikida

08:46

Politico: FBI juht plaanib sügisel külastada Venemaad

ilmateade

SPORT

21:16

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

20:25

Endine Premium liiga mängija suri 26-aastaselt

19:57

Hispaania kõrgliiga juht tahab Infantino lahkumist: tema aeg on läbi

19:13

Evenepoel võitis Prantsusmaa velotuuril teise etapi järjest

loe: kultuur

16:13

Arvustus. Kui kirjaniku ülemusest saab tema alluv

15:56

Tarmo Noormaa: võrdlus teiste rahvaste muusikaga aitab tugevdada meie muusikalist identiteeti

14:42

Marianna Liik: mulle on öeldud, et miski minu muusikas on justkui tormiselik

13:07

Arvustus. Akutrelliga suppi söömas

loe: eeter

16:23

Marko Mägi: piiritajad koguvad videvikulendudel olulist infot

14:16

Lavastaja Lee Taul: rahvapillide ümber leidub hulgaliselt värvikaid lugusid

13:25

Pesudisainer: aluspesu ideaalne sobivus sõltub õigesti võetud mõõtudest

12:41

Merineitsina ujuv Merle Liivand: kuus meest on püüdnud mu rekordit üle lüüa

Raadiouudised

19:05

Päevakaja (21.07.2026 18:00:00)

17:00

Suvekülalised panevad Hiiumaa ja Saaremaa kiirabi proovile

16:40

Järva-Madise kalmistult kogutud vanad hauatähised soovitakse väärikalt säilitada

15:30

Ühendkuningriigi uus peaminister Andy Burnham lubab kaotada elektri käibemaksu

15:20

Raadiouudised (21.07.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (21.07.2026 12:00:00)

10:50

Kasutatud e-sigarettide valesti sorteerimine muudab need lastele kergesti kättesaadavaks

09:20

Raadiouudised (21.07.2026 09:00:00)

20.07

Päevakaja (20.07.2026 18:00:00)

20.07

Justiitsministeerium karmistab nikotiinitoodete müüki

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo