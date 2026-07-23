RMK kannab tänavu riigieelarvesse 63,5 miljonit eurot

Mullu kandis RMK riigikassasse dividendi ja dividendilt tasutud tulumaksuna kokku 60,1 miljonit eurot. Lisaks tasus RMK maamaksu 4,6 miljonit eurot.

Möödunud aastal oli ettevõtte puhaskasum 79,3 miljonit eurot.

RMK valduses on veidi üle miljoni hektari metsamaad.

Metsadest 44,3 protsenti on kaitse all – range kaitse all 34,6 protsenti ja piiranguvööndis 9,7 protsenti. Neis metsades RMK uuendusraieid ei tee. Majandatavat metsa ehk tulundusmetsa on 55,7 protsenti.

Vastavalt RMK uuele strateegiale jääb RMK üheks peamiseks eesmärgiks metsa majandamine ja riigile tulu toomine.