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Venemaa saatis sõjalaevad varilaevastiku tankereid eskortima

Välismaa
Venemaa varilaevastiku tanker
Venemaa varilaevastiku tanker Autor/allikas: SCANPIX/ADRIEN PITTORE/SIPA
Välismaa

Venemaa sõjalaevad täidavad Euroopa vetes kaubatankerite eskortimise ülesandeid, mis koormab riigi laevastikku veelgi, ütles NATO sõjaväe pressiesindaja väljaandele Business Insider.

NATO pressiesindaja sõnul muudavad need missioonid Venemaa olukorra keerulisemaks. Ametnik märkis, et viimase aasta jooksul on liitlasriikide mereväed kontrollinud umbes tosinat laeva, mis on seotud Venemaa varilaevastikuga.

Kõneisik lisas, et Venemaa on saatnud sõjalaevu varilaevastiku tankereid eskortima läbi La Manche'i väina, Läänemerre ja ümber Aafrika.

Tankerite eskortimine on koormanud üle Venemaa võimekuse laevu varustada, mis on sundinud sõjalaevu täiendama varusid või saama merel tuge pigem remondilaevadelt kui spetsiaalsetelt selleks mõeldud alustelt.

Eestkõneleja nimetas neid manöövreid väga ohtlikeks, kuna laevad, mis ei ole spetsiaalselt selleks ülesandeks loodud, võivad liikuda teineteisest vaid umbes meetri kaugusel.

Ametnik tõi ühtlasi välja, et esimest korda paljude aastate jooksul ei ole Vahemerel ühtegi Venemaa sõjalaeva, mis viitab raskustele, millega Moskva silmitsi seisab.

NATO ühendatud mereväejuhatuse pressiesindaja Tim Pietrack ütles väljaandele, et väejuhatus jätkab suundumuse jälgimist, kus Venemaa mereväe laevad eskordivad kaubalaevu Euroopa ümbruses, vahendas BNS.

Pietracki hinnangul võtavad need operatsioonid Venemaa mereväelt väärtuslikku aega ning piiravad selle võimet koondada mereväejõude ja kasutada neid muude ülesannete täitmiseks.

"Tahaksin ka märkida, et Euro-Atlandi ruumis ei ole ühtegi piirkonda, kus Venemaa merevägi tegutseks ilma, et liitlased selle tegevust tähelepanelikult jälgiksid," kinnitas Pietrack.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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