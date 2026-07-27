Tallinna-Tartu maanteel Põltsamaa vallas hukkus mitme auto avariis inimene
Esmaspäeva pärastlõunal hukkus Põltsamaa vallas Tallinna-Tartu maantee 110. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetuses üks inimene. Avarii tõttu on liiklus sündmuskohal häiritud.
Esialgsetel andmetel juhtus kella 15.30 ajal Tallinna-Tartu maantee 110. kilomeetril mitme sõiduki kokkupõrge, mille tagajärjel üks inimene hukkus.
Politseinikud ja päästjad töötavad hetkel sündmuspaigal. Liiklus on kohapeal häiritud.
Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi