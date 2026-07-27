Tallinna-Tartu maanteel Põltsamaa vallas hukkus mitme auto avariis inimene

Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politseinikud ja päästjad töötavad hetkel sündmuspaigal. Liiklus on kohapeal häiritud.

Esmaspäeva pärastlõunal hukkus Põltsamaa vallas Tallinna-Tartu maantee 110. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetuses üks inimene. Avarii tõttu on liiklus sündmuskohal häiritud.

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