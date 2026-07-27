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Tallinna-Tartu maanteel Põltsamaa vallas hukkus mitme auto avariis inimene

Eesti
Politsei
Politsei Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Esmaspäeva pärastlõunal hukkus Põltsamaa vallas Tallinna-Tartu maantee 110. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetuses üks inimene. Avarii tõttu on liiklus sündmuskohal häiritud.

Esialgsetel andmetel juhtus kella 15.30 ajal Tallinna-Tartu maantee 110. kilomeetril mitme sõiduki kokkupõrge, mille tagajärjel üks inimene hukkus.

Politseinikud ja päästjad töötavad hetkel sündmuspaigal. Liiklus on kohapeal häiritud.

 Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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