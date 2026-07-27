Riik liigub edasi Enefiti Liivi lahe meretuulepargi eriplaneeringuga, kuid eelisseisus on maismaapargid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium liigub edasi Enefiti Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse riigi eriplaneeringuga ning tahab sügisel jõuda selle kehtestamiseni.

Millal ja kas üldse ilmselt mitu miljardit eurot maksev tuulepark kerkib ja tööle hakkab, pole selge. Kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonna juhi Tauno Hilimoni sõnul ei kavatse riik meretuuleparkidele otsetoetusi maksta.

Janek Salme