Setomaa talumuuseum otsib lammastele seto nimesid

Värska talumuuseumi aedikus kepsutavad ringi üks pruun ja kaks musta lambatalle, kellele saavad muuseumi külastajad aidata kuni teise augustini nime leida. Nimesid võib ise välja mõelda või külastada inspiratsiooni ammutamiseks Obinitsa muuseumis olevat seto nimede näitust.

"Loodame, et inimesed tulevad neid vaatama, ja kui nad on neile otsa vaadanud, millised nad tunduvad ja kuidas neil iseloom on, saavad minna Obinitsa, kus meil on seto nimede näitus. Seal on palju perekonna- ja eesnimesid, kust saaks leida sobivad nimed. Obinitsas saab teha soovituse, et kõigil tallekestel oleks setokeelsed nimed," ütles Värska talumuuseumi peremees Agris Kuningas.

Tavaliselt on inimeste nimedest tuletatud omapärseid nimesid nii talu- kui ka lemmikloomadele.

"See on ka üks viis, kuidas nimetraditsiooni natukenegi elus hoida. Tänapäeval setod ajaloolisi eesnimesid väga ei kanna, aga muuseum saab traditsioonide alalhoidjana sellisel moel nimesid populariseerida ja inimeste teadvusesse tagasi tuua," selgitas seto nimede näituse kuraator Ode Oras.

Talled on küll veel väga arglikud, kuid muuseumi elanikena tuleb neil uudistavate külastajatega kiiresti harjuda.

"Nad on meil siin vaatamiseks nagu enamik muuseumieksponaate. Katsuda ei ole vaja, peaasi, et nad on nähtaval. Me ei harjuta neid paitamiseks, vaid et inimesed näeksid, kuidas vanal Setomaal päriselt elu käis. Vanasti ei lastud võõraid isegi lauda ukse peale vaatama, loomad olid kaitstud ja hoitud," lisas Kuningas.