Prokuratuur lõpetas Farmi Piimatööstuse kriminaalasja

Riigiprokuratuur lõpetas teisipäeval koosseisuta kriminaalmenetluse 2025. aastal alustatud asjas, milles maksu- ja tolliamet esitas AS-ile Farmi Piimatööstus ning viiele äriühinguga seotud inimesele kahtlustuse maksuhaldurile valeandmete esitamises, kirjutab Äripäev .

Esialgne kahtlustus seisnes selles, et Farmi Piimatööstus on varjanud maksu- ja tolliameti eest tulumaksukohustust eriti suures ulatuses ehk summas, mis ületab 400 000 eurot.

Kahtlustuse said Farmi Piimatööstuse nõukogu liige Toomas Juhanit, endine juhatuse liige Ülo Kivine, samuti nõukogu liikmed Roland Lepp ja Sven Papp ning juhatusse kuulunud Mairi Paiste.

Riigiprokurör Sigrid Nurm kommenteeris, et kahtlustuse aluseks oli müügitehing, millega AS Farmi Piimatööstus müüs emaettevõttele AS Maag Grupp Tere aktsiaseltsi.

"Kriminaalmenetluses kogutud tõendeid analüüsides ei tuvastatud, et kahtlustatavad oleks äriühingu turuväärtuse hindamisel teadlikult esitanud valeandmeid või manipuleerinud alusandmetega eesmärgiga vähendada maksukohustust," selgitas Nurm.

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