Maksuamet kahtlustab toidutootjat valeandmete esitamises

Maksu- ja tolliamet
Maksu- ja tolliamet Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Maksu- ja tolliamet (MTA) esitas maksuhaldurile valeandmete esitamise kahtlustuse ühele toiduainetööstuse ettevõttele ja viiele sellega seotud inimesele.

Kolmapäeval vahendasid TV3 uudised, et MTA korraldas ulatusliku tõendite kogumise Baltikumi ühe suurima toiduainete tööstuse Maag Grupi kontoris ja grupi isikutega seotud elukohtades ning amet kahtlustab neid suures tulumaksupettuses.

MTA uurimisosakonna talitusejuhataja Jaanika Mändla ütles ERR-ile, et AS-ile Maag Grupp ei ole nad kahtlustust esitanud.

"MTA esitas kahtlustuse ühele toiduainetööstuse valdkonnas tegutsevale äriühingule ning viiele äriühinguga seotud inimesele maksuhaldurile valeandmete esitamises," lausus Mändla.

Ta ei soovinud kinnitada ega ümber lükata, kas läbiotsimine tehti Maag Grupi kontoris.

Käimasolevas kriminaalmenetluses kontrollib MTA Mändla sõnul, kas kahtlustuse saanud äriühing on varjanud maksuameti eest tulumaksukohustust eriti suures ulatuses ehk summas, mis ületab 400 000 eurot.

"Seoses kahtlustuste esitamisega teostasid MTA uurimisosakonna töötajad erinevaid menetlustoiminguid kahtlustatavatega seotud asukohtades," lisas Mändla, kuid märkis, et enne faktide lõplikku kinnitamist ei saa nad lisainfot kahtlustuse saanud äriühingu ega teiste kahtlustatavate kohta anda.

Maag Grupi kommunikatsioonijuht Kerstin Musting ütles, et praeguse seisuga ei ole grupil volitusi kahtlustust kommenteerida, kuid nad on täitnud kõiki Eesti vabariigi seadusi ja järginud häid ning eetilisi äritavasid.

"Esitatud kahtlustust me õigustatuks ei pea," lisas Musting. "Aitame igakülgselt uurimise käigule kaasa ja oleme koostöövalmid."

Maag Gruppi kuuluvad Rakvere lihatööstus, Tallegg, Tere, Farmi, Mest Food, Nigula piim, Pouttu ja Avalon Foods.

Toimetaja: Karin Koppel

