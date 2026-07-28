Madis Kallas: halbade otsuste ülevaatamist ei tohiks karta

Eelmised regionaalministrid valmistasid ette muudatust, mis lõpuks on jõudnud teostuseni. Juba aastaid on räägitud, et saarte elanikud peaksid saama liikuda nii Hiiumaale, Muhumaale kui ka Saaremaale sooduspiletiga. Seni said sooduspiletiga ülesõitu kasutada vaid konkreetse saare elanikud.

Ettevalmistusi on tehtud juba aastaid ja isegi otsus sai 2025 aasta aprillis eelmise regionaal- ja põllumajandusministri allkirja, kuid siis otsustati see pöörata tagasi. Möödus veel 15 kuud ja jõuti välja sama otsuseni ning loodetavasti jõustub see peagi ka piletimüügisüsteemides.

Aega tagasi ei pööra ja ei ole mõtet ka pikalt analüüsida, miks selle otsuse tegemine võttis niivõrd kaua aega, kuid parem hilja kui mitte kunagi. Kindlasti saab selle otsuse eest regionaal- ja põllumajandusministrit Hendrik Johannes Terrast tunnustada ja julgustada erinevate varasemate otsuste julgemat ümbervaatamist. Seejuures ei hakka ma 36 tunni reeglil põhinevat hinnastamist isegi kommenteerima, sest selline plaan ei oleks tohtinud isegi kellelegi mõttesse tulla, aga õnneks võttis vea avastamine vaid loetud päevad.

Ma ei taha jääda üldsõnaliseks ja soovitan vaadata üle ka lennupiletite hinnastamine. Kui lennupiletite hinnad uuel tasemel kehtestati, siis lepiti kogukondade esindajatega kokku, et kolme kuu möödudes vaadatakse olukord üle ja vajadusel tehakse muudatused. Sellist kokkulepet on riigikogu ees kinnitanud ka Terras.

Reaalsus kujunes järgnevaks. Hinnatõus sõi sõitjate arvu märgatavalt väiksemaks ja nii olnuks õige vaadata uues reaalsuses olukorrale otsa. Seda aga ei oldud nõus tegema ja ikka sooviti teha täiendavaid analüüse ja arvutusi. Ehk vastused, mis kõlasid, olid täpselt samad, mis kõlasid saarte elanike parvlaevade sooduspiletite puhul. Jääb üle loota, et väga õige parvlaevade sooduspileti hinnastamise muudatuse taustal, on ministril soov vaadata üle ka lennupiletite hinnastamine.

Kui parvlaevade puhul on näha liikumist paremuse suunas, siis lennunduses on vahepeal muutunud lisaks kehvemaks ka tugiteenuste pakkumine, pean silmas Kuressaare lennujaama parkimise korraldamist. Kui seni oli Tallinnas tööl käivatel inimestel võimalik jätta oma auto kolmeks kuni viieks päevaks tasuta lennujaama parklasse, siis uue süsteemiga on tasuta ainult esimene päev. Järjekordne muudatus, mis turistidele ja saare külalistele mingit mõju ei avalda, kuid pihta saavad ennekõike just Tallinnas tööl käivad kohalikud elanikud.

Nüüd on parkla on peaaegu tühi ja kohalike jaoks on tehtud kõik ebamugavamaks. Ehk lennujaam loodetud tulu ei saa, kohalikud nuputavad lennujaama saamiseks teisi mooduseid ja suures pildis saame regionaalpoliitikast rääkida kui üllast ideest, millel on reaalse eluga vähe pistmist.

Riigile kuuluva Tallinna Lennujaama mure parkla ületäituvusega oli siiski päris probleem ning seda just pikaaegsete parkijate poolt. Selle probleemi saaks lihtsalt lahendada, kui tasuta parkimine oleks kuni viis päeva, mis lahendaks kõigi tööl käijate mure, ja pikemajalised parkijad peaksid hakkama maksma. See lahendus aitaks hoida parklas piisavalt vabu kohti ja ei teeks tööl käijate reisi veel kallimaks.

Mis iganes otsused on millalgi tehtud, ei tohiks karta nende ülevaatamist. Sarnast julgust peaks olema kõigi otsuste ümbervaatamisel, nagu tehti saarte elanike parvlaevade sooduspiletite puhul. Kui nende otsustega venitatakse, on kaotajaks just saarte elanikud, kuna külastajatele ega turistidele nendel otsustel sisulist mõju ei ole.