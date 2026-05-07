Parvlaev Amalie alustas Hiiumaa ja Saaremaa liini teenindamist

Pärast ligi nädal kestnud seisakut Hiiumaa ja Saaremaa vahelisel laevaliinil tegi asenduslaev Amalie täna oma esimesed reisid. Amalie jääb Triigi Sõru liinile sõitma esialgu vähemalt 17. maini. Lisaks on regionaalministeeriumil plaan edaspidi kahe suursaare vahelise laevaühenduse katkemise korral võimaldada saarlastel-hiidlastel mandri kaudu liigelda sooduspiletiga.

61-aastane parvlaev Amalie paistab merel parvlaev Soelaga võrreldes päris väikseke. Pärast pea nädalast laevaliikluse pausi hakkas Amalie alates neljapäevast Hiiumaa ja Saaremaa vahel Soela väinas liiklema. Sest liikumisvajadus kahe suursaare vahel on olemas.

"Tänaseks ma sain pileti, aga tegelikult oleks võinud juba nädala alguses minna," ütles praamile saanud Kristo. Ta lisas, et peab praamiliiklust Saaremaa ja Hiiumaa vahel oluliseks, sest ajaliselt võidab sellega tunde.

Amalie tõi esimese reisiga Hiiumaalt Saaremaale neli autot ja viis Hiiumaale viis autot.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et liikluse katkemise korral peaksid saarlased-hiidlased saama mandri kaudu kahe saare vahel liigelda sooduspiletiga, kuna kahe saare vahel liiklemine on kujunenud vajaduspõhiseks. Aga paraku saartel ja Tallinnas on siiani regionaalpoliitikat selles osas siiski erinevalt nähtud.

"Kõige kurvem ongi see, et ei minister ega tema nõustajad ei saa probleemi sisust aru, et häiritud ühendus mõjutab päriselt ja igapäevaselt saarte elanike elu," ütles Tasuja.

Regionaalministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ministeerium otsib lahendust.

"Me töötame tegelikult ministeeriumis selle nimel, et teha selline määruse muudatus, mis võimaldab vastassaare elanikul just täpselt sellistes olukordades nagu praegu on, kui on liini katkemine või katkemise oht, sõita soodustusega teisele saarele. Hiidlasel on võimalik siis mandri kaudu Saaremale sõita ja vastupidi. Selle aasta jooksul loodame, et need muudatused on tehtud," lausus Ruubas.