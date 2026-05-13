Kihnu, Vormsi, Saaremaa ja Hiiumaa ootavad riigilt töökindlamat asenduslaeva

Kihnu, Vormsi, Saaremaa ja Hiiumaa ootavad regionaalministeeriumilt töökindlamat ja saarte vajadustele vastavat asenduslaeva. Viimasel ajal on saarte ühendusega olnud pidevalt probleeme. Järgmisel nädalal lõppeb järjekordne liinioperaatori hange, aga see ei pruugi olukorda parandada.

Kihnu, Vormsi, Saaremaa ja Hiiumaa ühine mure on, et vajadusel väikeliinide põhilaevu Kihnu Virvet, Soelat ja Ormsöt asendavad Reet ja Amalie on vanad, väikesed ja ilmastikutundlikud ega suuda pakkuda põhilaevadega võrdväärset asendust.

"Neid rikkeid ja tõrkeid liinidel on kasvõi 2026. aasta jooksul juba olnud palju. Oli Vormsi ära lõigatud, oli Kihnu ära lõigatud, Hiiumaa-Saaremaa vaheline liin on riketega olnud ehk see on süsteemne viga," sõnas Hiiu vallavanem Hergo Tasuja.

Praegu on olukord selline, et Kihnu Virve on dokis ja teda asendama pidanud 55-aastane Reet on katki. Nii toodi Kihnu ja mandri vahele tavaliselt Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõitev Soela ja Soelat läks asendama 60-aastane Amalie.

"Valitsus on ju kõik need viimased aastad või isegi juba viisteist aastat mänginud loteriid asenduslaevaga, et hankesse on kirjutatud sisse, et asenduslaev peab vastama teatud kriteeriumitele, mõnevõrra väiksem, aga sellele ei ole väga tähelepanu pööratud. Et see aasta õnnestus siis valitsusel jackpot võita, et kõik need riskid realiseerusid," sõnas Kihnu vallavanem Ingvar Saare.

Järgmisel nädalal lõpeb hange, millega riik otsib alates 2027. aasta sügisest järgmiseks viieks aastaks väikeliinidele uut operaatorit. Uus hange ei pruugi aga tuua paremat olukorda põhilaevade asendamisel.

"Praegu hankes saab parema asenduslaeva eest lisapunkte, aga hange ei sea kriteeriumiks tänasest paremat asenduslaeva," lausus Tasuja.

"Üks osa on see, mis on miinimumtingimused, millele peab asenduslaev vastama, aga lisaks sellele on selles hankes väärtuspunktid, mida saab siis pakkuja, kui ta toob parema laeva. See väärtuspunktide süsteem on päris kõrge väärtusega, see asenduslaev, mis siis tegelikult motiveerib seda pakkujat leidma ja otsima turult sobivama laeva," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Nii Kihnu kui Hiiumaa vallavanem ütlevad, et kui hankega töökindlamat asenduslahendust ei leita, peaks minister hanke tagasi lükkama. Kuigi minister on seda ka lubanud, ütles Ruubas, et ka see pole lahendus, sest nõudmised asenduslaevale jäävad samaks.

"Me ei ole kindlasti rahul sellega, kui jätkub meil selle Reedaga või Amaliega tegelikult leping või see nii-öelda asendamine. Aga kui täna on see ülesanne vedaja leida ja leida sobiv asendus, mis vastab vähemalt miinimumtingimustele ja kui ta ei leia paremat, siis meil ei ole kuskilt seda võtta," sõnas Ruubas.

"Tegelikult peab valitsus tegema selle otsuse, et me läheme asenduslaevaga edasi, tellitakse nii väikesaartele kui suursaarte vahelise liikluse tagamiseks asenduslaev ja lõpetame selle loterii mängimise ära," lausus Kihnu vallavanem.

Ruubasse sõnul ei saa välistada, et riik ise asenduslaeva ostab, kuid lähiaastatel tuleb leppida vedaja pakutud lahendustega.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

