Verstka: venelased tunnevad üha rohkem huvi Armeenia kinnisvara vastu

Kinnisvaramaaklerite sõnul otsivad venelased aktiivselt elamispinda eelkõige Jerevanis. Maaklerid võrdlevad olukorda 2022. aastaga, mil pärast täiemahulise sõja algust ja hilisemat mobilisatsiooni lahkus Venemaalt suur hulk inimesi, vahendas Meduza.

Viimase kolme kuu jooksul on Jerevani üürihinnad tõusnud ligikaudu 30 protsenti. Verstka märgib, et populaarsetesse kinnisvaraga seotud Telegrami kanalitesse lisandub iga päev kümneid kuulutusi inimestelt, kes on juba Armeeniasse saabunud või plaanivad sügisel sinna kolida.

Seda kinnitab ka otsingustatistika. Yandex Wordstati andmetel otsiti väljendit "korterid Jerevanis" 13.–19. juulil umbes 5200 korda nädalas. See on võrreldav 2022. aasta märtsi algusega, mil Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.