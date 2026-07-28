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Algas Eesti Näituste hallide lammutamine

Eesti
Eesti Näituste alal algas lammutamine
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8 pilti
Eesti

Teisipäeval algas Tallinnas Pirita tee ääres asuvate endiste Eesti Näituste hallide lammutamine. Uute elu- ja avalike hoonete ehitust loodab ettevõte alustada 2028. aastal.

Eesti Näituste viimane mess toimus juuni keskpaigas. Teisipäeval alanud nõukogudeaegsete hallide lammutustööd võiks lõpule jõuda kahe, kolme kuu pärast, ütles ERR-ile Metro Capitali tegevjuht Mait Allas.

Arendustööde edasine kulg sõltub Allase sõnul mõnevõrra poliitikutest. Ala detailplaneeringu menetlus on lõppfaasis ja Allas avaldas lootust, et sügisel saab see kehtestatud. Seejärel tahab Metro Capital kohe alustada projekteerimistöödega ning ehitusega loodab ettevõte alustada 2028. aastal.

Arendusplaanid on osa naabruskonna elanikke Metro Capitali vastu ka kohtusse viinud, kuid praeguseks on need vaidlused läbi ning arendaja loodab naabritega kokkulepped sõlmida.

Ligi seitsme hektari suurusele endisele messikeskuse alale on kavandatud Marienbergi kvartal, kuhu tulevad lisaks korterelamutele ka lasteaed, kvartalisisene allee ja puhkealad.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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