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Arendaja loodab Tallinnas messikeskuse alal elurajooni ehitama hakata 2028

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinnas Pirita tee ääres hakati lammutama Eesti Näituste messikeskust. Suurnäitused hakkavad Tallinnas edaspidi toimuma juba praegu alternatiivina kasutusel olevates kohtades, nagu Unibet Arena või Kultuurikatel. Pirita teele ehitatakse messikeskuse alale elurajoon.

Pirita teele hakati näituste maja ehitama juba Nõukogude ajal. 1997. aastaks valmis Eesti Näituste messikeskuse viies ja viimane paviljon ja ekspositsioonipind suurenes 11 000 ruutmeetrini.

Keskuse tippaeg jäi 1990-ndate lõppu ja 2000-ndate algusesse.

"1999–2000 meil oli messikeskuse plaanides 28 messi. Kõige tipp oli Motorex ja Eesti Ehitab, kust vast 35 000 inimest käis läbi messi jooksul," meenutas messide korraldaja Reet Sink.

Pikaaegse messide korraldamise kogemusega Singi sõnul on messid jätkuvalt vajalikud majanduse elavdajad, kuid messide olemus on nii ettevõtete kui ka külastajate jaoks muutunud.

"Kui vanasti oli nii, et kui sind ei olnud messil, siis sind ei olnud olemaski, siis nüüd sa siiski oled olemas. Oled internetis, oled kusagil kodulehel... Firmadel on ka teisi väljundeid. Aga kahju on sellest, et Eesti majandus sellega tegelikult kaotab," ütles Sink.

Eesti Näitused jätkavad messide korraldamist ka edaspidi, näiteks Unibet Arenal, kus ka praegu sarnaseid üritusi toimunud on.

Eelmisel nädalal löödi Pirita teel kopp maasse ja Eesti Näituste messikeskust sellisel kujul enam ei eksisteeri.

"See (lammutamine) võtab umbes kaks-kolm kuud ja siis on plats tühi ja võikski hakata uute majade ehitusega peale. Kahjuks veel linnavolikogu ei ole planeeringut kehtestanud ja täna ongi pall poliitikute käes. Siis me saame alustada järgmisel aastal projekteerimisega ja ülejärgmisel aastal majade ehitamisega," lausus Metro Capital tegevjuht Mait Allas.

Kuigi ümberkaudsed elanikud ja asumiseltsid on mitmeid kordi uue elurajooni vastu võidelnud nii kohtus kui ka linnavolikogus, loodab ligi seitsme hektari suuruse ala uus omanik, kinnisvaraarendusfirma Metro Capital, ehitust alustada 2028. aastal. Kogu kvartali prognoositav valmimisaeg on 10 aastat.

"Planeeritud on siia 300 korterit, aga ka väga palju teenindus- ja äripindasid. Lisaks läheb üks kinnistu linnale, kuhu linn planeerib rajada lasteaia," ütles Allas.

Laulupeolistele on Eesti Näituste sinine paviljon tuttav toitlustusalana. Järgmisel, 2028. aasta laulupeol pakutakse pidulistele suppi jätkuvalt samasse kohta püstitatud telkides. Edaspidi liigub toitlustusala juba lauluväljaku territooriumile.

Toimetaja: Marko Tooming

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